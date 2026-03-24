Gobierno descartó construir un túnel en 18 de Julio: Orsi dijo que "a simple vista" propuesta de la IM funciona

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que el intendente de Montevideo, Mario Bergara , presentó una propuesta de reforma del transporte metropolitano que " resuelve todo por superficie" y, por ende, no implica construir un túnel en 18 de Julio .

Según supo El Observador, con esta iniciativa el gobierno descartó la construcción del túnel.

Orsi se reunió este martes con Bergara y Francisco Legnani, intendentes de Montevideo y Canelones respectivamente, así como con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para avanzar en la definición de la reforma del transporte .

Túnel en 18 de Julio: Bergara ganó tiempo y Orsi le abre la puerta a "convencerlos" de que los ómnibus deberían mantenerse en superficie

Orsi dijo que la obra más compleja de la reforma del transporte es Tres Cruces y no descartó tomarse "un tiempo más" para decidir túnel en 18 de Julio

Consultado sobre si habrá túnel en 18 de Julio, el presidente respondió en rueda de prensa: " Lo que va a haber es un proyecto muy ambicioso que incluye dos troncales fundamentales ".

Y agregó que la Intendencia de Montevideo (IM) había presentado en la reunión una "propuesta alternativa que trabaja sobre la superficie".

"Lo que nos trae la IM es una propuesta que, por supuesto, no tiene los atributos o las ventajas que consideramos que tiene el túnel, pero tiene otras: tiempo de ejecución, costos y que implica intervenciones importantes en algunos sentidos de algunas de las calles de Montevideo. Hoy puedo decir que tenemos sobre la mesa una propuesta que resuelve todo por superficie y eso fue lo que tuvimos hoy que era lo que le habíamos pedido a Montevideo", aseguró Orsi.

Aunque en la rueda de prensa Orsi dijo que no se descartaba "ninguna de las dos" propuestas –con y sin túnel en 18 de Julio–, luego señaló que el gobierno tuvo que "buscar una alternativa" desde el momento en el que una de las dos intendencias dijo que no le convencía el soterramiento.

También dijo que, salvo que los técnicos digan que la propuesta de la IM, es "inviable", no habrá túnel. "No es cuestión de descartarlo o no descartarlo, es cuestión de hacer algo que termine de convencer... Salvo que alguien me diga que esto que trajo Montevideo, cosa que no creo, es totalmente inviable".

En la propuesta de la IM los ómnibus BRT circularían por el medio de la avenida.

Orsi dijo que ahora "los técnicos" tendrán que "avalar" la propuesta. "A mí, a simple vista, me pareció que funciona, pero obviamente hay que cotejarlo y después habrá que elaborar un proyecto ejecutivo, o habrá que hacer una consulta con alguna institución más", señaló.

La decisión, agregó, será tomada por la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano que se creó en el Presupuesto Nacional y que se encargará de gestionar todo el sistema de líneas de alta frecuencia.

Qué plantea la reforma del transporte

La Línea A circularía por la Avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, hasta llegar a Zonamérica.

La Línea B se trasladaría por Avenida Italia y Giannattasio hasta llegar a El Pinar (Canelones).

l gobierno ya cuenta con el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Andina de Fomento (CAF) por un total de US$ 800 millones.

La idea del gobierno es reducir drásticamente el tiempo de traslado para los pasajeros. Actualmente ir desde Plaza Independencia a Zonamérica lleva 68 minutos y de Ciudad Vieja a El Pinar 81 minutos. Con la obra se ahorrará cerca de media hora en cada trayecto.

Cada ómnibus tiene una capacidad máxima superior a los 200 pasajeros. Las paradas estarán ubicadas a unos 500 metros de distancia y estarán diseñadas para pagar el boleto antes de subir, para no perder tiempo.

El gobierno ahora estará abocado a diagramar el proyecto ejecutivo, comenzar a realizar los trámites para la megaobra y preparar las licitaciones. Las obras comenzarán en 2027 y se espera que culminen en 2029, en plena etapa electoral.