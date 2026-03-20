Túnel en 18 de Julio: Bergara ganó tiempo y Orsi le abre la puerta a "convencerlos" de que los ómnibus deberían mantenerse en superficie

El presidente Yamandú Orsi es un hombre de consensos. Lo dice él y quienes lo rodean. Los busca al insinuar un documento interpartidario en política exterior o al anticipar un nuevo plan de seguridad pública. No se siente cómodo bajando verticalazos, no es su estilo.

La reunión de este lunes en Torre Ejecutiva en torno a la futura reforma del transporte metropolitano fue una prueba de eso, solo que en este caso los que sostienen las cartas son todos de su mismo pelo político.

Según pudo reconstruir El Observador, el intendente de Montevideo, Mario Bergara , insistió en sus reparos a los impactos políticos y comerciales que implicaría la obra de un túnel en 18 de Julio como la que defienden los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ). El jefe comunal no se movió de esa posición, aunque la discusión estuvo matrizada por la falta de datos para comprobar de qué modo sería preferible una solución que mantenga el transporte a nivel.

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Orsi comentó en una conversación posterior con periodistas que les “falta información que tiene que venir de la intendencia de qué hacer, qué cosas necesitaríamos para poder hacerlo por arriba”. “Hay algunos datos que nos van a permitir saber si puede ser por superficie. Si nos convencen... Si existe una salida, se hace por superficie”, expuso el presidente.

Mario Bergara Mario Bergara en entrevista con El Observador el 1 de diciembre de 2025 Foto: Armando Sartorotti/FocoUy

Según comentaron fuentes políticas, desde el gobierno le replicaron a Bergara que de cerrarle el paso al soterramiento deberá hacerse cargo de lo que suceda con los desfiles, marchas y actividades en 18 de Julio, dado que los ómnibus articulados –por su tamaño– no son idóneos para circular por paralelas como Colonia o Rodó en un contexto de tránsito cortado.

Desde el gobierno también hicieron énfasis en los plazos estipulados por RDA Ingenieros respecto a que 18 de Julio tendría tramos interrumpidos durante 10 meses –con etapas de solo tres meses por cada tramo– y que el resto de la obra de 21 meses transcurriría principalmente bajo tierra.

En su conversación posterior con periodistas, Orsi remarcó que “hoy todo te cierra y funciona soterrado”, pero que las alternativas por superficie exigen “definiciones técnicas” que desde la IM “tienen que acercar”, como una posible onda verde de semáforos o las líneas que atravesarían la avenida.

Orsi sostuvo que el lunes decidirán con la información sobre la mesa. El presidente es consciente de los riesgos que conllevaría una obra de esa magnitud para el Poder Ejecutivo –así lo ha comentado más de una vez– y ahora la interrogante que se abre es si está dispuesto a seguir adelante incluso con la oposición de un actor clave como el intendente de Montevideo.

Por su parte, las continuas dilaciones profundizan el malestar que en Torre Ejecutiva y en el MPP tienen con Bergara por estar frenando un proyecto que impulsa una ministra de sus filas. El respaldo ofrecido por el movimiento mujiquista fue decisivo entre 2024 y 2025 para consolidar la candidatura de Bergara, que venía de acusar varios golpes políticos en su carrera frustrada por postularse a la Presidencia.

Los técnicos al frente del proyecto –como el economista Gonzalo Márquez y el arquitecto Lucio de Souza– han insistido en que cercenar a la reforma propuesta del túnel de 18 de Julio resultaría en una mala solución global.

image Visualización publicada por el BID sobre cómo quedaría el "Nivel -1" de Tres Cruces, con plaza cubierta y locales comerciales Resumen ejecutivo del BID

Tres Cruces sí

Orsi sí destacó las unanimidades en otras claves de la reforma, como la inversión en un sistema BRT –Bus Rapid Transit basado en ómnibus articulados más grandes que los actuales– y las apuestas por consolidar troncales en los ejes de Avenida Italia-Giannattasio y 8 de Octubre-Camino Maldonado.

Un nodo importante sobre el que ningún actor ha ofrecido reparos será el intercambiador de tres niveles propuesto para Tres Cruces, con dos túneles que se superponen en dos niveles bajo tierra para el transporte que desemboca desde 8 de Octubre y Avenida Italia. Orsi confirmó que ese lo harán “sí o sí”.