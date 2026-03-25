Bergara dijo que Orsi "cedió la derecha" a la IM en reforma del transporte y que hay que terminar de validar técnicamente propuesta sin túnel en 18 de Julio

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , reconoció que el presidente Yamandú Orsi le "cedió la derecha" al gobierno departamental en la definición del proyecto de reforma del transporte metropolitano, en particular respecto a la construcción de un túnel en 18 de Julio .

El gobierno descartó hacer esa obra luego de una reunión entre Orsi, las intendencias de Montevideo y Canelones, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La construcción del túnel enfrentaba la posición negativa del intendente Mario Bergara , aunque era una alternativa que generaba mejores resultados globales en reducción de tiempos de viaje y velocidad de circulación .

La propuesta de la Intendencia de Montevideo implica que los ómnibus articulados (BRT por bus rapid transit) circulen por un corredor exclusivo, en superficie, ubicado en el centro de la avenida 18 de Julio . Se pasará de dos carriles habilitados para vehículos particulares a uno solo hasta Ejido, pero desde allí el tránsito particular se desviará hacia Colonia, detalló Bergara, quien también garantizó que habrá una ciclovía.

"Habría que estudiar todo de nuevo": uno a uno los argumentos que presentaban quienes defendían el túnel en 18 de Julio y las advertencias de expertos

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"Nosotros planteamos la posibilidad, nuestra postura, de que era preferible hacerlo por superficie. Obviamente, no hay una propuesta perfecta, ni una propuesta, entre comillas, que sea automáticamente mejor que la otra . Todo tiene beneficios y desventajas", dijo Bergara en rueda de prensa.

Y aunque reconoció que el túnel "generaba algunos minutos menos de tránsito", las estimaciones de la Intendencia de Montevideo es que la diferencia entre soterrar y no soterrar era de "tres minutos y medio".

"Implicaba un costo significativamente mayor. Ahí hay que sopesar costo y beneficio", agregó.

De todas formas, la propuesta de la Intendencia de Montevideo ahora deberá ser validada por técnicos. "Ahora que tenemos un acuerdo en esta dirección, hay que terminar de validar los aspectos técnicos", aseguró el intendente.

Esto es algo que también dijo la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien aseguró en una rueda de prensa luego de participar en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que ahora el gobierno departamental debía presentar la "modelación" de su propuesta.

"Vamos a esperar que presente la modelación de esa variante, que efectivamente garanticen cómo resuelve las interferencias, la circulación y fundamentalmente lo que es el objetivo: disminuir los tiempos de viaje, dar previsibilidad al transporte público y que efectivamente sea de calidad", sostuvo la ministra sobre la opción puesta arriba de la mesa por Bergara.

Cómo sería el tránsito en el Centro sin túnel

El intendente aseguró que los renders de la propuesta presentada al gobierno se darán a conocer en los próximos días, porque no hay "ningún misterio" en el asunto.

Mientras tanto, dio detalles de cómo sería la circulación en el Centro con el nuevo trazado.