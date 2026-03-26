La velocidad de los ómnibus por 18 de Julio: lo que dicen los documentos del MTOP y la diferencia con la propuesta de Mario Bergara

El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno se inclina por no construir un túnel en 18 de Julio para que circulen los ómnibus biarticulados (BRT) que se implementarán con la reforma del transporte en la zona metropolitana y que en su lugar optará por la solución de que transiten por la superficie que le propuso Mario Bergara.

Para imponer su posición, Bergara presentó un informe que señala que los ómnibus por la superficie –mediante un carril exclusivo– demorarán unos 10 minutos en cruzar todo 18 de Julio sobre los 22 que les cuesta actualmente . Son 3 minutos más que el rendimiento que lograba la solución del soterramiento.

También argumentó que el proyecto será más barato y que el centro de la ciudad registrará menores impactos dado que las obras serán menores.

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En la rueda de prensa, Orsi señaló que la definición ya está tomada, salvo que los técnicos del Ministerio de Transporte consideren que lo planteado por el intendente de Montevideo es “inviable”.

La resolución no conformó ni al MPP, sector de Orsi, ni a la ministra Lucía Etcheverry, que entienden que el túnel es lo ideal. “La solución no es mejor que lo que habíamos propuesto originalmente”, dijo a Subrayado el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, mientras que la diputada Julieta Sierra señaló a El Observador que es una “oportunidad perdida” y que hace falta “mirar un poco más hacia adelante”.

Los equipos asesores del MTOP esperaban recibir este miércoles los documentos presentados por Bergara en la reunión para dar su parecer.

Según supo El Observador, uno de los asuntos que observarán con lupa –para determinar su viabilidad– es cómo logró la Intendencia de Montevideo llegar a que la circulación de todo el tramo se haga en 10 minutos, ya que los informes que tienen indican que al ir por la superficie ese recorrido se puede llegar a hacer en un tiempo mayor.

Dos consorcios diferentes –CSI Ingenieros y Redes– realizaron en distintos documentos que tiene el ministerio una comparación de tiempos entre la “solución soterrada” y la “solución superficie”, de acuerdo al material revisado por El Observador.

La avenida 18 de Julio tiene una extensión de 3,3 kilómetros. Entre la Plaza Independencia y Ejido cuenta con dos carriles por sentido. Desde allí hasta 8 de Octubre aumenta a tres carriles por sentido y los últimos metros disminuye nuevamente a dos carriles por sentido con cantero central.

El trabajo de Redes Planejamento e Política Pública tiene fecha de enero y señala que en el escenario soterrado los BRT circulan a 30,8 kilómetros por hora por lo que demoran 7,8 minutos en hacer el tramo 18 de Julio hasta Tres Cruces, mientras que en la superficie van a 16,07 kilómetros por hora por lo que demoran 15 minutos en total.

Ambos escenarios tienen en cuenta el tiempo que se demora por detenerse en las paradas, que son seis en total en este tramo.

“La mayor ventaja del escenario con la implementación del túnel en Tres Cruces – Plaza de Independencia es también el tramo en donde actualmente el transporte público presenta la menor velocidad y mayores tiempos de viaje del corredor”, dice el informe.

El documento señala, a su vez, que la “opción con un BRT en superficie tampoco alcanza velocidades comerciales semejantes a las de los otros tramos del corredor, debido principalmente a la densidad de paradas e intersecciones”.

Pese a esto, Redes concluye que el BRT en superficie “ofrece una mejora en la regularidad de operación y reducción de demoras, consolidando un salto de calidad respecto al sistema actual”.

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En un segundo informe del mes de marzo, Redes volvió a analizar la velocidad y señaló que actualmente los ómnibus circulan en 18 de Julio a entre 11 y 13 kilómetros por hora. Los BRT por túnel irían a entre 25 y 32 kilómetros por hora, algo que se considera “óptimo” mientras que la solución de la superficie los llevaría a circular entre 12 y 18 kilómetros por hora, una velocidad “semejante a la situación actual por el elevado número de intersecciones”.

“Las soluciones soterradas representan una alternativa con ventajas técnicas que impactan significativamente en el desempeño del sistema. El soterramiento del sistema permite mantener la continuidad de los corredores sin generar barreras urbanas en superficie, al mismo tiempo que garantiza mayores niveles de velocidad comercial, confiabilidad y capacidad operativa”, dice.

Otra simulación

El otro documento que analiza la velocidad de circulación en 18 de Julio fue realizado por CSI Ingenieros en noviembre del año pasado y toma como base los resultados de la consultoría de Redes.

“A partir de los resultados de dicha consultoría se calibraron los valores de demora adicional en las intersecciones de las alternativas simuladas y se ajustaron los valores para las restantes”, especifica.

CSI también aclara que no se consideraron “algunas estrategias para reducir las demoras de los BRT en las alternativas en superficie” como la reducción de semáforos o el pasaje a cruces con pare o ceda el paso, modificaciones que “deberían estudiarse con cuidado ya que afectan a los usuarios que cruzan 18 de Julio”.

Este miércoles, Bergara dijo que la solución que propuso no incluye disminuir la cantidad de semáforos ni reducir los cruces sino una mejor coordinación.

El informe dice que los BRT con túnel logran una velocidad promedio de operación (VOP) “muy alta” en las horas pico, mientras que cuando circulan por la superficie tienen una VOP “baja”.

Siguiendo la metodología del Transit Capacity and Quality of Service Manual, CSI señala que con el túnel los ómnibus harían el tramo entre Bulevar Artigas y la Plaza Independencia en 6,5 minutos a unos 30 kilómetros por hora mientras que en la superficie les llevaría 11,1 minutos a unos 18 kilómetros por hora.

“Los valores obtenidos en las estimaciones son consistentes con los reportados por otros sistemas BRT a nivel internacional recabados en la base de datos BRT Data”, sentencia.