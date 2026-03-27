La IM dio a conocer cómo quedaría 18 de Julio sin el túnel: proponen dar prioridad en semáforos y evalúan más prohibiciones de estacionamiento

La Intendencia de Montevideo (IM) dio a conocer cómo quedaría el proyecto de reforma del transporte metropolitano sin un túnel en 18 de Julio , como decidió el presidente Yamandú Orsi.

El documento divulgado por el gobierno departamental incluye las medidas que habían sido adelantadas días atrás por el intendente Mario Bergara.

Estas suponían la construcción de un corredor exclusivo de circulación de los ómnibus BRT por el centro de la calzada, con un carril por sentido, una ciclovía y una senda de circulación para vehículos particulares en 18 de Julio desde Bulevar Artigas hasta Ejido.

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Desde Ejido, el planteo es que se suprima uno de los carriles de circulación de autos particulares, de forma tal que se mantenga solamente el de salida desde la Ciudad Vieja . Esto debido a que en ese tramo de la avenida la calzada es más angosta.

La Intendencia de Montevideo también plantea cambiar el sentido de algunas calles, liberar de la circulación del transporte público otras y prohibir estacionar en algunos tramos del Centro.

El intendente había adelantado en diversas entrevistas que la propuesta del gobierno departamental incluye eliminar la circulación de ómnibus en San José, Paysandú y Colonia o Uruguay. Esto último, ha dicho Bergara, todavía estaba por definirse, sujeto al análisis de los técnicos.

Dentro del documento divulgado por la intendencia, que fue el presentado al gobierno nacional, se establece que la calle Soriano cambiará de sentido para pasar hacia el este. Se prohibirá estacionar por esa calle en uno de los lados.

Además, los ómnibus que hoy van por San José pasarán a circular por Soriano y los que van por Soriano lo harán por Canelones.

Es por esto que la Intendencia de Montevideo también plantea prohibir el estacionamiento en el margen norte de la calle Canelones, de forma tal de "mejorar la fluidez del transporte público" en esa vía.

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También está previsto, según el documento de la intendencia, prohibir el estacionamiento en la calle Colonia entre 8 de Octubre y Martín C. Martínez, así como en el margen norte de la calle Uruguay.

Tal como había dicho Bergara, el sentido de la calle Martín C. Martínez también cambiará por dos cuadras hasta Uruguay "para facilitar su acceso desde Colonia".

Y se plantean obras de "adecuación de pavimento y señalización" en Dr. Salvador Ferrer Serra y Cerro Largo para dar "mayor agilidad a la circulación".

La propuesta de la intendencia menciona que se podrá estudiar y ejecutar prohibir estacionar en otras calles, por ejemplo Cerro Largo o Paysandú. "Todas esas variantes, entre otras, serán consideradas y ejecutadas de ser necesarias", señala el escrito, disponible en la página web institucional.

"La propuesta contenida en este informe demuestra que es posible pensar en una solución en superficie que no se quede corta en ambición y desafíos. El desafío es cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el transporte público del área metropolitana en el menor tiempo posible y para eso, esta transformación debe pensarse como un proceso con varias etapas. En esta primera etapa, se entiende que la solución más eficiente en una óptica integral, es disponer un BRT en superficie para todos los troncales", defiende la propuesta del gobierno departamental.

Respecto a utilizar tecnología avanzada en semáforos para priorizar la circulación de los BRT, el documento de la intendencia establece que habrá una "onda verde adaptativa" para el transporte público, que podrá gestionarse "según el pico mañana/tarde".

Se reducirán entonces "ciclos para el tránsito transversall donde sea razonable".

"De los 29 cruces con que cuenta la Av. 18 de julio entre la Plaza Independencia y la Av. 8 de octubre, 9 canalizan un alto flujo de tránsito público y privado (Fernández Crespo, Eduardo Acevedo, Magallanes, Minas, Ejido, Yaguarón, Paraguay, Río Negro, Andes), mientras que los restantes 20 presentan un menor movimiento, por lo que pueden quedar supeditados a una priorización del transporte público sobre la Av. 18 de julio. Con la nueva funcionalidad que tendría la Av. 18 de julio para el tránsito particular, esto es, una vía cuasi local de acceso a predios y recorridos cortos a velocidades reducidas, es perfectamente factible definir estrategias de coordinación de semáforos con la prioridad necesaria para los buses del BRT", señala la intendencia.

Tiempos de viaje

La intendencia también incluyó en el documento un apartado referido a los tiempos de viaje en caso de que la circulación de los BRT sea por superficie.

Las estimaciones de la administración departamental señalan que, tomando como hora las cinco de la tarde (la peor dentro de las horas pico), lleva 17,9 minutos recorrer 18 de Julio.

Con el túnel desde Fernández Crespo y un tramo de BRT en los últimos metros hacia Bulevar, el tiempo de tránsito por la avenida era de 7,9 minutos.

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Y, según el estimado de la intendencia, con un BRT por superficie transitar la principal avenida de la ciudad llevaría 11,1 minutos. De esta manera, en esa hora en partiicular (cinco de la tarde) la diferencia en el ahorro de tiempo de viaje en uno y otro caso es de 3,2 minutos.

Por otra parte, diversos estudios publicados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estimaban que transitar 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Tres Cruces (el tramo completo de la avenida, no hasta Fernández Crespo) llevaba por superficie (sin el túnel) 16 minutos, algo que fue sostenido también por el economista Gonzalo Márquez, coordinador técnico del proyecto de movilidad metropolitana en el MTOP, este jueves.

Un estudio de la consultora Redes, publicado por la secretaría de Estado, señaló que circular por 18 de Julio desde 18 de Julio hasta Tres Cruces en superficie llevaría 15 minutos en el sentido hacia el Centro y 14,8 minutos en el sentido contrario.