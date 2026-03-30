Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias "abundantes", que afectan a siete departamentos ubicados al norte del Río Negro.
La advertencia meteorológica será actualizada a las 16:00 o "ante cambios significativos".
Según explicó el organismo oficial del tiempo, la inclemencia responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, Meteorología advierte que "en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
Cerro Largo : Isidoro Noblía.
Paysandú : Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.
Río Negro : Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.
Rivera: todo el departamento.
Salto : Arapey, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: todo el departamento.