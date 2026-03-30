Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 30 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 30 de marzo una jornada inestable en todo el país, con cielo mayormente nuboso, precipitaciones y tormentas, además de neblinas en varias regiones.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 22°C y 26°C . Durante la mañana se espera un cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y probables tormentas, acompañado de neblinas. En la tarde y noche continuará el tiempo inestable, aunque con una mejora gradual hacia el final del día. El viento será del noreste entre 10 y 30 km/h, rotando al este, con rachas de hasta 40 km/h.

En el este del país, las temperaturas irán de 21°C a 28°C . La mañana estará marcada por cielo cubierto, lluvias y tormentas, con neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y noche persistirán las precipitaciones, aunque con mejoras, manteniéndose las neblinas. Los vientos soplarán del este y noreste entre 10 y 30 km/h.

Para el oeste, se prevén temperaturas entre 22°C y 33°C . Tanto en la mañana como en la tarde se esperan precipitaciones y tormentas, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas. El viento será del noreste, rotando al este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país, con mínimas de 22°C y máximas de 35°C, el día comenzará con cielo algo nuboso a cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se intensificarán las tormentas. El viento será del este y noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de calma relativa.

El organismo advierte que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante buena parte de la jornada, por lo que se recomienda precaución ante tormentas y reducción de visibilidad por niebla en distintos puntos del país.