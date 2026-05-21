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Air France y Airbus son declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo más letal de Francia ocurrido en 2009

Un tribunal francés declaró culpables a las empresas por un desastre aéreo en el que murieron 228 personas.

21 de mayo de 2026 11:42 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgzdyv4kzgo
Getty Images
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Air France y Airbus fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 que causó la muerte de 228 personas.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la aerolínea y al fabricante de aeronaves de homicidio involuntario corporativo por el incidente, en el que el vuelo AF447, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, cayó en el océano Atlántico.

El avión de pasajeros sufrió una pérdida de sustentación durante una tormenta y se precipitó al agua, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

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Air France y Airbus, declaradas culpables por el accidente de vuelo Rio-París en 2009

Un tribunal había absuelto previamente a las compañías en abril de 2023, pero fueron declaradas culpables este jueves después de un juicio de apelación de ocho semanas.

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FUENTE: BBC

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