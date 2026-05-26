Trabajadores de la salud privada realizarán paro general parcial este miércoles y se movilizarán hacia el MSP

Los trabajadores de la salud privada realizarán un paro general parcial este miércoles , que incluye una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Salud Pública , en reclamo de mejores condiciones laborales .

El paro de la Federación Uruguaya de la Salud transcurrirá desde las 08:00 hasta las 15:00. Los trabajadores se concentrarán en Obelisco a las 09:30 . A las 11:00 realizarán un acto frente a la sede de la cartera de salud.

El secretario general de la FUS, Marcos Franco , contó que tomaron la determinación luego de que no existieran avances en la comisión de condiciones laborales del lunes . "Surge la necesidad de empujar con mas énfasis los planteos que hacemos los trabajadores", dijo el dirigente sindical en diálogo con Subrayado de Canal 10.

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" Entre 2024 y 2025 hubo 500.000 certificaciones en los trabajadores de la salud privada . Del total de las certificaciones de los trabajadores del ámbito privado, el 47% corresponde a los trabajadores de la salud privada", contó Franco. Además dijo que el 20% de estas fue por salud mental y otro 20 % por patologías osteoarticulares , es decir por problemas con huesos y articulaciones .

Las redes sociales convocaron a la movilización bajo las consignas "por condiciones laborales", "en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud" y "hacia un diálogo nacional en salud".

La medida sindical se tomará dos semanas antes del paro general parcial del PIT-CNT del miércoles 10 de junio. Este paro será de 09:00 a 13:00 y tendrá una movilización central en Montevideo. Entre los principales reclamos de la central sindical aparecen una estrategia nacional de desarrollo y mejoras salariales, además de planteos vinculados a la educación, la seguridad social y las condiciones laborales.

La central también reclama una Rendición de Cuentas "de cara a las necesidades del pueblo", la reducción de la jornada laboral y medidas "en contra de la precarización del trabajo". Otro de los puntos incluidos en la plataforma es el planteo de aplicar “el 1% al 1% más rico”.