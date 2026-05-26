Tras consulta en el Parlamento por "masacre" en el Cerro, Negro dijo que Plan Más Barrio es un programa de "vivienda" que no tendrá "impacto inmediato"

El ministro del Interior, Carlos Negro , concurrió este martes a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores , a la que había sido convocado por el senador blanco Javier García , quien buscaba indagar en un cargamento de precursores químicos que había partido de Uruguay y fue incautado a mediados de marzo en la frontera de Argentina y Bolivia .

Al referirse a los pormenores de ese caso, Negro pidió declarar reservada una parte de la sesión, dado que está en investigación.

Pero al terminar su intervención, los senadores de la oposición aprovecharon la presencia del ministro del Interior para preguntarle por dos episodios violentos que ocurrieron con pocas horas de diferencia: un triple asesinato en el Cerro (el domingo a la noche) y dos ejecuciones en el barrio Marconi (el lunes a la noche), ocurridas a pocos metros de distancia.

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Aunque los senadores del Frente Amplio (FA) intentaron que el ministro no respondiera sobre el tema , porque no era motivo de la comparecencia, Negro accedió a responder a la consulta de García , quien le preguntó por la "masacre" en el Cerro y por los asesinatos en el barrio Marconi, zonas geográficas "muy cercanas" al área en la que se instaló el Plan Más Barrio.

"Es de responsabilidad y de orden consultarlo sobre la información que pueda darnos y que es importante que nos brinde. Reitero que son cinco asesinatos en 24 horas, luego del anuncio de un plan de seguridad allí, en la zona", le dijo el senador nacionalista, quien reconoció que "lamentablemente" no es la primera vez en Uruguay que ocurren este tipo de homicidios.

Negro accedió a responder y señaló que estos hechos eran "realmente preocupantes", tanto para la Policía, como para el Ministerio del Interior y el "país todo".

"Como usted bien lo dijo, no es la primera vez que ocurren, lamentablemente. Incluso, en estas pocas horas hemos tratado de medir cómo vienen las cifras en esa materia y seguimos estando por debajo, por ejemplo, de 2024 en el mismo período. E insisto, también se han registrado en períodos anteriores, como usted lo mencionaba, masacres de estas características", señaló Negro en relación a la comparación con las cifras de estos delitos en el gobierno anterior.

Negro y Orsi en el gabinete de Seguridad El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior Carlos Negro participan este lunes 16 de marzo en Torre Ejecutiva en una reunión del gabinete de seguridad para discutir el Plan Nacional de Seguridad Foto: Presidencia de la República

El ministro aclaró que estos episodios violentos "inflaman los números del momento", incidiendo en el cierre del mes y también del semestre. "Hasta pueden determinar diferencias con años anteriores, teniendo en cuenta que Uruguay se encuentra en una meseta en esta materia de homicidios y no ha podido reducir las cifras de la forma en que todos queremos", reconoció.

Sobre el barrio Cerro —donde se dio el triple homicidio—, Negro afirmó que es considerada una "zona candente", dada la "problemática de bandas criminales", en la que el ministerio ya está trabajando. Pero aclaró que los últimos acontecimientos son "muy del momento" y serán analizados para tomar "las decisiones que haya que tomar".

"Algunas son de tipo normativo —como, por ejemplo, la regulación de las municiones—, pero muchos aspectos son de resorte del Poder Ejecutivo y no de resorte legal, por lo que tenemos la responsabilidad de adoptar ese tipo de decisiones, cosa que estamos haciendo. Estamos en ese proceso", dijo.

Pero al responder sobre la alusión al Plan Más Barrio, el ministro señaló que "no se trata de un programa de seguridad, sino de vivienda" que está "bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial".

El programa comenzó a funcionar a fines de abril y es presentado por el gobierno como una "estrategia de intervención territorial integral" que "actúa de forma simultánea sobre las condiciones de vivienda, la transformación de los espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, así como el trabajo directo con la comunidad", según señala el portal de Presidencia de la República, que asegura que se trata de una política "liderada por los Ministerios del Interior y de Vivienda".

Al respecto, el ministro continuó diciendo en la sesión de este martes que el plan "tiene un desarrollo a mediano y largo plazo".

"No está diseñado para tener un impacto inmediato en las políticas públicas de seguridad ni en las de vivienda, sino que precisamente, por ser un programa que involucra a otras instituciones de Estado, como vivienda, salud pública, ANEP, entre otras, está dirigido a generar un cambio sustancial y estructural de las zonas más comprometidas en seguridad del país", argumentó Negro.

En una reciente entrevista con El Observador, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a este plan, al que catalogó como "lo más parecido a un buque insignia" del gobierno.

"Orsi dice que no tiene buques insignias, pero para mí el Plan Más Barrio es lo más parecido a un buque insignia. Porque no es un programa de seguridad ni de vivienda, pero va al corazón de la cosa. Y está convocando a la sociedad uruguaya, no solo al Estado. Donde esté el Más Barrio queremos que estén las organizaciones religiosas, sociales, las cámaras empresariales, que vayan todos", respondió en esa oportunidad.