La "tranquilidad tensa" de Cerro Norte a la espera del plan Más Barrio, la apuesta del gobierno que desembarca con censo del Mides

Por Santa Cruz de la Sierra es imposible no empaparse los pies. Salió el sol, pero la lluvia no cede y obligó al gobierno a postergar para el jueves el inicio de uno de sus planes más importantes. Las goteras mojan de los dos lados al que camine por los pasajes de Cerro Norte . Estas calles estrechas y sus muchas viviendas amontonadas están en el foco de la Torre Ejecutiva, en horas cruciales en que los vecinos escuchan sobre su barrio en los informativos, pero están ansiosos por conocer detalles tan acuciantes como el futuro de sus casas o el destino de la esquina más cercana.

–Específicamente, ¿qué van a hacer? Porque escuché algo de que van a hacer declaración de OSE y UTE –le pregunta una vecina al concejal Juan Rodríguez.

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–Sí, pero no sé ni qué van a censar.

–Yo tengo el papel de cuando vinieron a censar del gobierno pasado. ¿Eso sirve para algo?

Cerro Norte. Más Barrio Joaquín Ormando

Durante casi un año de preparativos, el gobierno intentó mantener la mayor reserva posible: evitaron convocar a asambleas a sabiendas de que miembros de las bandas criminales iban a estar presentes; los técnicos de Presidencia y de la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas mantuvieron entrevistas mano a mano con instituciones y referentes del barrio; y se estableció para este jueves una zona de exclusión para cuidar el movimiento de entrada y salida a Cerro Norte.

En la escuela Ana Frank y en algunas instituciones, el gobierno colocó afiches anunciando la llegada del Más Barrio, según contó este miércoles en la bancada del Frente Amplio el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Acompañado por los ministros de Interior y de Vivienda, insistió en que esta será una parada importante para el gobierno, al tiempo que Carlos Negro comentó que han tenido contactos con autoridades de otros países que están expectantes de cómo funciona el programa.

A partir de este jueves, unos 120 funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), de UTE y de la Facultad de Ciencias Sociales irán puerta por puerta en duplas con un formulario papel en mano para censar a los vecinos. Los jerarcas del gobierno explicaron a los legisladores frenteamplistas que, si bien tienen los datos del censo 2023, hoy no tienen la certeza sobre la composición de los hogares ni sobre todos los movimientos que la violencia en Cerro Norte ha propiciado en los últimos tres años.

Patricia reconoce por ejemplo un punto de quiebre desde aquel 20 de junio de 2024 en que tres personas disfrazadas de policías acribillaron a su hijo. El asesinato por error de Arturo Espinosa fue un caso conocido para los medios y dos años después lo recuerdan las pintadas sobre el Pasaje 104 y el altar que montó su madre en la casa sobre la calle Porto Alegre. Según dijo, desde ese día en que “se rompieron los códigos”, hubo muchos movimientos, mudanzas, rotación de vecinos.

“Por eso la idea es entrar con delicadeza, no a lo Bukele, o que haya espectáculo”, contó a El Observador un dirigente al tanto de las conversaciones. “No es armar un hecho político de que acá llegó el Estado”.

Cerro Norte. Más Barrio Joaquín Ormando

Los últimos registros, de acuerdo a un documento entregado por el gobierno a la bancada, muestran una población de 5.912 personas distribuidas entre los 1.746 hogares de Cerro Norte. Uno de cada cuatro jóvenes no estudia ni trabaja, el desempleo trepa al 14% y un tercio de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.

Por razones de seguridad, “hace tiempo” que la “modalidad censal” del Mides para activar nuevas asignaciones sociales no estaba “entrando” a los llamados “palomares” del Cerro Norte, tanto que la zona acumula unas 120 solicitudes pendientes, contó a El Observador el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández. “Cuando ves el mapa, vemos visitas pendientes que están concentradas ahí (...). Es algo inédito que vayamos de esta forma. Se hace el hogar por hogar y con eso otorgamos la prestación”, explicó Fernández, quien agregó que la asignación se resuelve en base al Índice de Carencias Críticas.

El formulario del Mides incluye preguntas sobre las condiciones materiales de la vivienda –cuántos viven, cuántas habitaciones tiene, cómo es el baño, qué electrodomésticos funcionan, entre otros–, sobre niveles de ingresos y otras características referidas a la persona. En este caso, también se agregaron algunas interrogantes sobre la percepción de seguridad, que es uno de los pilares del Más Barrio dado que el nivel de delitos fue uno de los indicadores decisivos para seleccionar en primer lugar a Cerro Norte.

La “tranquilidad tensa” de Cerro Norte

Ahora hay una “tranquilidad tensa”, describe uno de los vecinos que se arrima a preguntar por la presencia de dos desconocidos de El Observador que van bajo la lluvia con cámara de video. “Tengo derecho a preguntar, ¿o no?”, se ataja para luego pedir amablemente que no se lo filme. “Vio que en el barrio están pasando muchas cosas y la gente no está igual”.

Fuentes de la Policía explicaron a El Observador que por distintas razones –como la caída de los hermanos Suárez, de Luis Fernández Albín y la situación de “Los Colorados”– la violencia en Cerro Norte aflojó un poco y que hubo un “corrimiento” de los delitos más graves hacia el sur, para el lado de la Fortaleza del Cerro.

Cerro Norte. Más Barrio Joaquín Ormando

Este jueves llegarán junto a los censistas una comisaría móvil, patrullas de la policía comunitaria, un camión de bomberos y una ambulancia de ASSE para instalarse en el campito contiguo a la escuela Ana Frank, bien en el centro de los “palomares”. Según dirigentes al tanto de los detalles del proyecto, la revitalización de ese terreno será una de las “mejoras” de infraestructura anunciadas por el gobierno.

Pero la violencia –o al menos la sensación térmica– sigue muy latente. Del otro lado de Vizcaya “arranca el otro Cerro Norte”, ironiza el concejal. De este lado, hacia Santín Carlos Rossi, también se lo conoce como 19 de Abril. El otro vecino que se acercó a preguntar coincide con las fronteras: “Lo que es la pasada acá, tengo la verde. De Río de Janeiro para acá, todo. Después, para allá…”.

Hasta el youtuber “Zazza el italiano” lo vivió cuando uno de sus guías por Cerro Norte le aclaró en otra parte del barrio que no pasan al otro lado.

El concejal Rodríguez trabaja desde hace un año para recuperar un campito sobre Santa Cruz de la Sierra en la que los domingos reciben a los niños para jugar y dar la leche junto a Teresa, una veterana que vive hace décadas en el pasaje. Acá se conocen entre todos y ellos cuentan que para garantizar la paz hablaron con las bandas.

–Lo que hicimos fue no chocar con ellos y explicarles cuál es nuestro trabajo. No nos metemos, ustedes no se meten, nos respetamos. No los cubrimos, hacemos nuestro trabajo sin mirar lo que pasa. Y no ha pasado nada.

Otro concejal vecinal, Elbio Bos, enfatizó en la “confianza” que los padres ponen en Teresa y en Juan. “Pero aparte es el acuerdo que se llega: las balaceras van a seguir estando porque son bandas enfrentadas que quieren su territorio, pero lo bueno es que respetaron a esta gente, que cuando están los gurises acá no corren las balas. Y si llega a haber algún enfrentamiento, se les avisa”.

Cerro Norte. Más Barrio Joaquín Ormando

Todos se dicen “del Frente”, aunque Teresa también pondera su respeto por los colorados, que atribuye a la colaboración de Óscar Magurno en el pasado. Sin embargo, los concejales están particularmente molestos con el trabajo del MPP en la alcaldía del Municipio A, que desde su creación es gobernada por el sector. A lo largo de la conversación no escatiman en las críticas: que “ojalá” esto no sea una “pantalla” para el gobierno, que siendo “el último eslabón de la cadena de poder” no están “enterados de nada”, que “tendrían que haberse acercado a Cerro Norte y explicarle a los vecinos lo que va a pasar”.

En Cerro Norte circuló un video grabado desde el mismo barrio por la diputada y exministra Cecilia Cairo, quien viene teniendo reuniones y visitas con referentes del barrio para allanar el camino. Como una de las principales dirigentes del MPP para el trabajo en los barrios, Cairo fue una de las impulsoras del Plan Más Barrio desde que asumió al frente de Vivienda, aunque luego debió renunciar.

A partir de este jueves comenzará el desembarco, con la promesa de una “presencia sostenida” y “acciones inmediatas de mejoramiento barrial” desde la semana que viene.