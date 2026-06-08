Ignacio Ruglio sobre la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol: del "ojalá" sea hasta fin de año hasta los consejeros que entendían que su ciclo estaba "terminado"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio expresó este lunes las razones por las que el consejo directivo del club respaldó a Diego Aguirre en su cargo de entrenador y expresó su deseo de que esa continuidad se dé hasta el fin del año.

"Después el fútbol siempre es un mundo, que sigue Diego Aguirre y que ojalá sea hasta fin de año es lo que queremos. La reunión de hoy tuvo mucho intercambio de cosas que todos creemos que hay que mejorar, él fue muy receptivo, escuchó directivo por directo lo que cada uno planteó. La conclusión final de la reunión es que ojalá logremos sacar a Peñarol fortalecido que a partir de la quinta fecha del Intermedio contra Racing podamos tener al Peñarol que queremos, que tenga a Diego en su plenitud y al plantel unido y sobre todo tener a todos los jugadores repuestos físicamente . Fue un gran consejo directivo en el que Diego se sintió respaldado por todos. Respaldado no quiere decir no cuestionado. Muchos compañeros le hicieron cuestionamientos concretos, pero logramos generar un ámbito de trabajo para que al final del año ojalá podamos ser campeones todos juntos", afirmó el presidente de Peñarol.

Consultado sobre cuáles fueron los puntos en que el consejo directivo cuestionó al entrenador, Ruglio respondió: "Los que conoce todo el mundo: los problemas físicos, las lesiones musculares, por qué no tuvimos un semestre como el que teníamos que tener, las incorporaciones y las bajas que va a haber, la incorporación de los juveniles en el plantel. Todas las cosas que más o menos habla el común de la gente. Como directivos tenemos la obligación de que esas cosas no se repitan en el segundo semestre y ayudar a corregirlas, pero siempre sobre el entendido de que Diego es el mejor técnico para Peñarol. Lo era cuando las cosas andaban espectaculares y ahora hay que ratificarlo cuando las cosas no estuvieron tan bien. Sobre la base de la autocrítica y la ayuda y de blindarlo en las cosas en que lo podamos ayudar, tener un segundo semestre mucho mejor que el primero, más allá de todas las atenuantes que también se manejaron".

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

"No es normal perder a todos los jugadores que perdimos por lesiones óseas. No es normal perder a tu jugador estrella cuando el equipo estaba totalmente acostumbrado a darle la pelota a él, a que Leo (Fernández) absorbiera la presión de todos, de que el resto dejaba de tener presión porque Peñarol ganaba porque Leo jugaba bien o perdía porque Leo jugaba mal. Y toda la organización en tiempo récord se tuvo que adaptar a eso, todas esas atenuantes fueron consideradas", expresó Ruglio.

"Algunos compañeros le dijeron que cuando terminó todo esto pensaron que era el final del ciclo. Y Diego dijo que después de todo el desastre contra Central Español, con tres expulsados, todos perdiendo el control y todo era una locura, hasta él también pensó que era el final de su ciclo y que no iba a seguir así. Hasta gente muy cercana a él le dijo que 'esto se terminó'. Pero al otro día reflexionás, ves todas las cosas que podés cambiar con él, su porcentaje de puntos, lo que ilusiona al hincha de Peñarol, todo lo bueno que nos dio hasta hace tres meses con el clásico, con la Supercopa. Analizás en frío todas las atenuantes, en que no se paraban de romper jugadores en todas las partes, de que un juvenil como Facundo Álvez que jugó en Brasil, empezó a agarrar la manija de jugar de zaguero y se luxó la cadera. De que Eric Remedi agarró otolitos en el oído y termina con problemas de equilibrio. Después del partido con Central todos decíamos 'se terminó' pero con el pasar de las horas bajás, analizás el contexto y estábamos todos seguros de que no era lo mejor un ciclo de Diego así y que al final del año se pueda festejar el campeonato", agregó.

"Hubo compañeros que directamente le dijeron en la cara a Diego que después de determinados resultados creían que era un ciclo terminado. Hoy tras este intercambio, tras la autocrítica y algunas cosas que él mismo dice que tiene que cambiar para mejorar, llevaron a que el consejo directivo ni siquiera lo llevara a votación, estábamos todos de acuerdo en que tenía que seguir", dijo Ruglio.

"No se votó porque estaba claro que la mayoría quería que siguiera. Hubo compañeros que le dijeron que creían que no había que seguir con este proceso, ninguno dijo que quería conseguir una mayoría para saliera. Las autocríticas y los cambios colmaron las expectativas, la enorme mayoría queríamos que siguiera y los que en algún momento pensaron eso le dijeron que habiendo sido claros en ese momento, hoy después de esas explicaciones se decidió no llevarlo a votación, había que darle el espaldarazo de parte de todo el club y si quiere terminar su ciclo en Peñarol como técnico, lo termine campeón, que es lo que se merece".

Consultado sobre cómo vivió Aguirre el consejo, Ruglio respondió: "Emocionado, muy emocionado. Estuvo de a ratos con los ojos llorosos. Dijo que en determinados momentos gente de su familia le dijo 'nos tenemos que ir' y que le dolía mucho tener que irse así de Peñarol. Cuando se sintió respaldado por el presidente, por los jugadores y hoy por el propio consejo directivo dijo que este es un gran espaldarazo para trabajar mucho en estos 34 días y poder ser campeones a fin de año".

"Todos los días me suena el teléfono con jugadores que quieren venir a Peñarol y no quieren venir por seis meses, quieren venir porque saben que el año que viene vamos a volver a pelear la Copa y quieren renovar esa ilusión, una ilusión que nos renovó Diego, que nos hizo creer que podíamos ir por la Sexta", expresó.

"Nahuel Herrera está en un mes pronto para jugar normalmente. El ideal sería venderlo y que se lo lleven más adelante, aunque tengamos que resignar algo de dinero en la negociación. Lo mismo con Leandro Umpiérrez y Brian Barboza", dijo a modo informativo.

"Se habló de los jugadores que se necesitan y vamos a intentar que se mantengan en la confidencialidad del consejo aunque sea creer en Papá Noel y los Reyes Magos", agregó.