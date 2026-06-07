Diego Aguirre despejó dudas sobre su continuidad al frente de Peñarol y reveló que sintió sobre la convocatoria que le hizo el consejo directivo

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre dejó en claro que pretende seguir siendo el entrenador del club de cara al segundo semestre del año, hizo una fuerte autocrítica sobre la primera parte del año aurinegro y reveló en una sola frase cuál fue la condicionante que más influyó en el pobre rendimiento general de sus dirigidos.

"Había que ganar el partido creo que lo hicimos merecidamente , pero cumplimos con lo que teníamos que hacer", dijo a la televisión tras el triunfo 1-0 ante Cerro, en el Tróccoli , en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

Con ese encuentro, el aurinegro cerró su primer semestre del año y ahora abre un receso de más de un mes para encarar luego el cierre del Intermedio y el Torneo Clausura.

"Jugamos mejor que el rival, los jugadores se esforzaron en una cancha complicada , siempre cuesta y venimos con una carga emocional importante que también pude afectar, pero se cumplió con los tres puntos. A mirar para adelante", afirmó.

Peñarol quedó primero en el grupo A del Intermedio y tercero en la Tabla Anual a tres puntos del líder Deportivo Maldonado.

Posteriormente, Aguirre hizo una autocrítica importante del pobre primer semestre donde fue tercero en el Torneo Apertura y quedó eliminado de toda competencia internacional al ser cuarto en su grupo de Copa Libertadores.

"Fue un semestre muy duro, muy difícil, con muchas adversidades y lo pagamos caro en resultados, en nunca poder consolidar al equipo por todo lo que ya sabemos. Fue un semestre fuera de lo normal, inesperado totalmente, fue durísimo porque la expectativa era muy grande y no pudimos lograr ninguno de los objetivos. Fue un semestre malo para nosotros, de eso no hay dudas, pero con muchas dificultades- Ya saben todo lo que hemos pasado y tiene lógica que no hayamos tenido un buen semestre por todo lo que pasó", analizó en conferencia de prensa.

En la televisión le pidieron resumir en una frase lo que fue el primer semestre de Peñarol y Aguirre dijo: "Muchos lesionados".

Consultado sobre qué tiene planificado para hacer en el segundo semestre del año, dijo: "No pensé demasiado, ahora hay que cerrar esto, tenemos una semana total de pausa necesaria para que los jugadores recuperen su normalidad y todos podamos mirar las cosas que pasaron y revertir una primera parte del año en la que hay que asumir que ha sido lejísimos de los que esperábamos. No se lograron objetivos y no podemos esta para nada contentos somos lo primeros en asumir esa responsabilidad".

Recién ahí fue cuando le consultaron sobre su continuidad. Aguirre se rio. Luego contestó: "Estoy tranquilo, estamos todos sufriendo el momento y con los jugadores tratando de sacar esto adelante, ahora es esta semana de tranquilidad y mañana charlar con los directivos".

Consultado sobre qué sintió al ser llamado por el consejo directivo para charlar sobre sus ganas de seguir al frente de Peñarol, Aguirre respondió: "Las charlas con ellos son muy buenas siempre, tenemos una muy linda relación, de años y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero cuando nos juntamos siempre se genera buen diálogo y creo que va a sumar".