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Mirá desde dónde sufrió Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, el costoso triunfo de Peñarol sobre Cerro por el Torneo Intermedio

El presidente de los carboneros vivió un domingo muy particular al no poder concurrir al Estadio Luis Tróccoli

8 de junio de 2026 13:37 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Peñarol le ganó con lo justo este domingo 1-0 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio en un encuentro aburrido en el que Abel Hernández, recién ingresado, pudo poner la diferencia en el marcador. Mientras tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, vio el partido en Minas, su ciudad, ya que se encuentra nuevamente suspendido por un mes por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

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Ya este lunes, el técnico Aguirre y el presidente Ruglio se reunieron en Los Aromos para comenzar a diagramar el segundo semestre y luego ambos, fueron hasta el Palacio Cr. Gastón Guelfi para la sesión ordinaria del consejo directivo del club que recibió al DT que continuará al menos seis meses más en su puesto.

Ignacio Ruglio vio el partido en Minas

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se encuentra actualmente suspendido por un mes en una nueva sanción que le impuso el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por sus dichos contra los árbitros y por "violencia injustificada". Es la séptima sanción que recibe del citado organismo.

Esto implica que, pese a ser el mandamás aurinegro, no puede concurrir por ese lapso, a ningún partido.

ruglio

De esta manera, Ruglio viajó hacia su ciudad natal, Minas, desde donde sufrió el triunfo de Peñarol ante Cerro.

Incluso luego del triunfo, posteó una fotografía desde la virgen del Verdún, situada en las afueras de dicha ciudad.

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