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Peñarol y Cerro se despidieron de Bruno Betancor, exfutbolista de ambos clubes que murió a sus 22 años

Bruno Betancor debutó en Peñarol a principios de 2023, y fue parte del plantel que ganó el Torneo Apertura de ese año

23 de julio de 2026 10:47 hs
Bruno Betancor durante su etapa en Peñarol&nbsp;

Bruno Betancor durante su etapa en Peñarol 

Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol y Cerro lamentaron la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años que falleció cerca de la medianoche de este jueves de un paro cardiorrespiratorio, y que en su corta carrera defendió a ambos clubes.

El Carbonero lamentó "profundamente" el fallecimiento de Betancor, que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, y recordó que el jugador fue parte del plantel que obtuvo el Torneo Apertura 2023 con la institución.

En total el "Bola" disputó 14 partidos con la camiseta oro y carbón, en los que no logró anotar ningún gol. Estuvo presente en la final del Campeonato Uruguayo 2023 en la que el Manya perdió con Liverpool.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento", se lee en la publicación de X de Peñarol.

Murió Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol de 22 años que estaba en Deportivo Italiano

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Por otra parte, Cerro manifestó su "profundo pesar" por la muerte del joven delantero, que "supo vestir y defender con compromiso los colores" de ese club.

Betancor llegó a Cerro a principios de 2025 tras quedar libre de Peñarol, que el año anterior lo había cedido al Everton de Chile y a Rentistas. Su experiencia en el Villero fue corta: apenas disputó cuatro partidos antes de cortar su vínculo en mutuo acuerdo con el club.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", concluyó Cerro.

Otro club que se despidió del "Bola" fue Montevideo City Torque, que envió su mensaje de apoyo "a su familia, amigos y a los clubes que defendió en este difícil momento".

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) indicó que está "de luto" tras la muerte del futbolista, y también envió sus condolencias a la familia y los amigos del fallecido.

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