Peñarol y Cerro se despidieron de Bruno Betancor, exfutbolista de ambos clubes que murió a sus 22 años

Peñarol y Cerro lamentaron la muerte de Bruno Betancor , futbolista de 22 años que falleció cerca de la medianoche de este jueves de un paro cardiorrespiratorio, y que en su corta carrera defendió a ambos clubes .

El Carbonero lamentó "profundamente" el fallecimiento de Betancor , que actualmente jugaba en Deportivo Italiano , y recordó que el jugador fue parte del plantel que obtuvo el Torneo Apertura 2023 con la institución.

En total el "Bola" disputó 14 partidos con la camiseta oro y carbón , en los que no logró anotar ningún gol . Estuvo presente en la final del Campeonato Uruguayo 2023 en la que el Manya perdió con Liverpool.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano , abrazándolos en tan difícil momento", se lee en la publicación de X de Peñarol.

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Murió Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol de 22 años que estaba en Deportivo Italiano

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus… pic.twitter.com/UXCLaVD89R — PEÑAROL (@OficialCAP) July 23, 2026

Por otra parte, Cerro manifestó su "profundo pesar" por la muerte del joven delantero, que "supo vestir y defender con compromiso los colores" de ese club.

Betancor llegó a Cerro a principios de 2025 tras quedar libre de Peñarol, que el año anterior lo había cedido al Everton de Chile y a Rentistas. Su experiencia en el Villero fue corta: apenas disputó cuatro partidos antes de cortar su vínculo en mutuo acuerdo con el club.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", concluyó Cerro.

El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes… pic.twitter.com/q2fpLtO66u — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) July 23, 2026

Otro club que se despidió del "Bola" fue Montevideo City Torque, que envió su mensaje de apoyo "a su familia, amigos y a los clubes que defendió en este difícil momento".

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Bentancor.



Acompañamos a su familia, amigos y a los clubes que defendió en este difícil momento. — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) July 23, 2026

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) indicó que está "de luto" tras la muerte del futbolista, y también envió sus condolencias a la familia y los amigos del fallecido.