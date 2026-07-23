Peñarol y Cerro se despidieron de Bruno Betancor, exfutbolista de ambos clubes que murió a sus 22 años

Peñarol y Cerro lamentaron la muerte de Bruno Betancor, futbolista de 22 años que falleció cerca de la medianoche de este jueves de un paro cardiorrespiratorio, y que en su corta carrera defendió a ambos clubes.
El Carbonero lamentó "profundamente" el fallecimiento de Betancor, que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, y recordó que el jugador fue parte del plantel que obtuvo el Torneo Apertura 2023 con la institución.
En total el "Bola" disputó 14 partidos con la camiseta oro y carbón, en los que no logró anotar ningún gol. Estuvo presente en la final del Campeonato Uruguayo 2023 en la que el Manya perdió con Liverpool.
"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento", se lee en la publicación de X de Peñarol.
Por otra parte, Cerro manifestó su "profundo pesar" por la muerte del joven delantero, que "supo vestir y defender con compromiso los colores" de ese club.
Betancor llegó a Cerro a principios de 2025 tras quedar libre de Peñarol, que el año anterior lo había cedido al Everton de Chile y a Rentistas. Su experiencia en el Villero fue corta: apenas disputó cuatro partidos antes de cortar su vínculo en mutuo acuerdo con el club.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", concluyó Cerro.
Otro club que se despidió del "Bola" fue Montevideo City Torque, que envió su mensaje de apoyo "a su familia, amigos y a los clubes que defendió en este difícil momento".
La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) indicó que está "de luto" tras la muerte del futbolista, y también envió sus condolencias a la familia y los amigos del fallecido.