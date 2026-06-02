El momento de furia de Peñarol con Hernán Heras por sus tres expulsiones ante Central Español: qué dicen las estadísticas del árbitro con los aurinegros y con Nacional

Peñarol perdió el lunes 1-0 con Central Español por la tercera fecha del grupo A del Torneo Intermedio en un encuentro marcado por una particular incidencia que se dio en el tiempo agregado y que terminó con tres jugadores aurinegros expulsados por parte del juez Hernán Heras.

Todo se originó en acción de ataque para Peñarol en la que Lucas Ferreira intentó rematar al arco pero el defensor Mateo Urrutia jugó primero la pelota de cabeza. El zaguero aurinegro impactó al rival con una patada al rostro.

En tiempo real, Heras castigó la incidencia con amarilla pero desde el VAR Christian Ferreyra lo llamó a revisar la jugada. En la misma se advirtió un claro uso de fuerza excesiva generada a partir de la imprudencia de ir a jugar una pelota con el pie contra la cabeza de un rival. El resultado final fue de tarjeta roja. Bien sacada para enmendar un error de apreciación inicial, más allá de que Ferreira quiso pegarle a la pelota y no a la cabeza de Urrutia.

Antes de eso, cuando iba camino al VAR, Heras amonestó a Mauricio Lemos que le dijo algo al pasar.

Diego Aguirre quiere seguir como técnico de Peñarol, pero este martes hay consejo directivo y ya son varios dirigentes que entienden que cumplió su ciclo

Las excusas de Washington Aguerre por la derrota de Peñarol ante Central Español en la hora: "El árbitro estuvo a favor de ellos; ya nos pasó y otra vez el mismo árbitro"

Luego se le acercó Matías Arezo a quien le sacó inmediatamente tarjeta roja.

La segunda roja, en la secuencia de furia aurinegra, fue la de Ferreira.

Cuando mostró esa roja, Eric Remedi se sacó y se le fue encima al árbitro junto con Jesús Trindade y Facundo Batista.

Heras amonestó a Remedi quien redobló sus protestas, razón por la que fue expulsado, en otra decisión correcta de Heras, quien intentó controlar una situación que se estaba saliendo de su cauce.

Las tres rojas se mostraron en un lapso de apenas un minuto y 20 segundos.

Luego hubo otra roja mostrada a distancia tras denuncia del cuarto árbitro Santiago Motta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2061628084697153618&partner=&hide_thread=false Luego de la intervención del VAR, Lucas Ferreira vio la tarjeta roja por una falta dentro del área de Central. Pero el clima siguió caldeado, y la decisión arbitral desató protestas que terminaron con dos expulsiones más: la de Matías Arezo, quien ya estaba en el banco de… pic.twitter.com/aaRVtgug0G — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 2, 2026

Los antecedentes y las polémicas de Hernán Heras con Peñarol

Torneo Rival Expulsados Intermedio 2026 Central Español 0-1 M. Arezo, L. Ferreira, E. Remedi (P) Apertura 2026 Racing 1-2 Mauricio Lemos (P) Clausura 2025 Miramar Misiones 2-2 Diego Núñez (MM) Clausura 2025 Plaza Colonia 1-0 - Intermedio 2025 Liverpool 2-3 - Apertura 2025 Montevideo City Torque 2-1 Luka Andrade (MCT) Clausura 2024 Racing 0-0 Intermedio 2024 Deportivo Maldonado 1-1 Santiago Cartagena (DM) Apertura 2024 Liverpool 2-2 Kevin Amaro (L) Copa AUF Uruguay 2023 Boston River 2-0 -

En el Apertura de este año, contra Racing, Peñarol reclamó un penal contra Gastón Togni pero la acción fue desestimada.

En el encuentro contra Liverpool por el Intermedio 2025, que el negriazul ganó 3-2 en Belvedere, se generaron polémicas por la posición de Maximiliano Silvera en un gol de Peñarol y en otro de David Terans, tras incidencia donde participó Javier Méndez.

En ambas intervino el VAR y fueron jugadas finas. El gol de Silvera fue convalidado y el de Terans resultó anulado.

En el 0-0 con Racing por el Clausura 2024, donde Peñarol alineó suplentes en la previa al clásico, Peñarol reclamó un penal de Javier Cabrera sobre Lucas Monzón. Hubo contacto, pero la falta no era sancionable y Heras acertó.

Ese fue uno de los partidos donde Diego Aguirre se fue más molesto contra un arbitraje.

Cuando se retiraba del campo de juego, el DT fue consultado por el periodista Miguel Pastorino de VTV: "¿Fue penal?". Aguirre respondió: "Si. ¿Cómo lo viste vos?". Pastorino pasó de entrevistador a entrevistado y dijo: "Me dicen que sí".

Sin embargo, el comentarista Juan Carlos Scelza no había dicho categóricamente que la jugada había sido penal. Dijo que existió contacto pero que ninguna de las tomas televisivas arrojaba claridad absoluta por la jugada.

"Fue penal, en la pierna izquierda. No hay ninguna duda, en cualquier otro lugar del campo es foul, por lo tanto dentro del área también. Le dije, le dije lo que que me habían dicho, que era penal. Lo raro es que el VAR no lo haya visto", declaró Aguirre después.

En ese cotejo se anuló, VAR mediante, un gol de Jaime Báez por fuera de juego.

A los 20 minutos de ese encuentro, se dio una particular situación entre Heras y el capitán Gastón Ramírez. El volante recibió una clara falta al borde del área de Thiago Espinosa, pero el juez no la cobró. Ramírez le protestó cara a cara, desencajado, en una reacción impropia para un jugador de su trayectoria y experiencia, más allá de que en el fondo del asunto, tenía razón, porque había sido víctima de infracción. Vio amarilla y el juez le dejó en claro que había sido por sus gestos.

En el 1-1 ante Deportivo Maldonado, por el Intermedio 2024, el gol de Peñarol, de Maximiliano Olivera, fue anulado por uno de los asistentes pero luego resultó validado por el VAR.

De 10 partidos arbitrados a Peñarol, el aurinegro ganó tres, empató cuatro y perdió tres.

Con las tres expulsiones de anoche, Peñarol suma ahora cuatro expulsados en partidos arbitrados por Heras y sus rivales también tuvieron cuatro.

En materia de penales, Heras le cobró uno a Peñarol, ante City Torque, y dos en contra, ante Plaza Colonia y Miramar Misiones.

Los antecedentes y las polémicas de Hernán Heras con Nacional

Torneo Rival Expulsados Apertura 2026 Albion 2-3 - Clausura 2025 Juventud 0-0 - Clausura 2025 Boston River 0-0 - Intermedio 2025 Miramar Misiones 2-0 - Intermedio 2025 Boston River 2-1 - Apertura 2025 River Plate 3-3 - Copa AUF Uruguay 2024 Defensor Sporting 2-2 (1-3) S. Coates, Diego Polenta (N) Clausura 2024 Cerro 2-0 - Clausura 2024 Wanderers 2-0 - Intermedio 2024 Cerro Largo 4-0 Hugo Silveira (CL) Apertura 2024 Miramar Misiones 2-1 - Apertura 2024 Wanderers 3-0 -

Heras impartió justicia en 12 partidos de Nacional que se resolvieron con siete triunfos tricolores, cuatro empates y una sola derrota, contra Albion, en la presente temporada.

Uno de los empates derivó en definición por penales en la que Nacional perdió la Copa AUF Uruguay ante Defensor Sporting.

Ese fue el primer gran partido polémico que tuvo Heras ante Nacional porque expulsó a Coates por protestar el penal que Diego Polenta le cometió a Juan Cambón y que el juez recién advirtió en chequeo VAR, y al final del juego expulsó a Polenta, quien denunció que el juez le dijo que le iba a "partir de la cabeza".

"En realidad le protesto, capaz que desmedido. Reconozco que tenía que echarme, nada más", reconoció también Polenta.

Heras expulsó en esos 12 partidos a dos jugadores de Nacional y a un solo rival, y en materia de penales le cobró tres a favor de los tricolores y dos contra los albos, en favor de River Plate y Albion.

En el 3-3 contra River Plate, del Apertura 2025, mostró 10 tarjetas amarillas y en la goleada de Nacional a Cerro Largo, 4-0 en Melo por el Intermedio 2024, tuvo un récord personal de 12 amonestaciones, pero no expulsó a jugadores.

Además de la polémica que generó ese cierre caliente de final entre Nacional y Defensor Sporting, el juez fue duramente cuestionado por Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, tras el 0-0 contra Juventud por el Clausura 2025.

“El arbitraje nos arruinó”, dijo el dirigente.

"Para mí es un buen árbitro Hernán Heras, pero creo que después de la final con Defensor, con todo el lío que se armó con aquel penal y las expulsiones de Coates y Polenta, él no está arbitrándole a Nacional de la misma manera”, agregó.

En ese partido, Nacional reclamó un penal sobre Maximiliano Gómez, otro por mano de Geiner Martínez y un restante penal por sujeción de Martínez a Julián Millán.

Heras dio fundadas explicaciones de por qué en ninguna de las tres jugadas hubo penal e hizo autocrítica por no haber sancionado falta de ataque de Maximiliano Gómez en una de las incidencias.