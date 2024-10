La bronca de Diego Aguirre con el arbitraje de Hernán Heras en el empate de Peñarol con Racing

Cuando se retiró del campo de juego, Aguirre fue consultado por el periodista Miguel Pastorino de VTV: "¿Fue penal?". Aguirre respondió: "Si. ¿Cómo lo viste vos?". Pastorino pasó de entrevistador a entrevistado y dijo: "Me dicen que sí".

PEÑAROL ¿Cuándo juega Peñarol vs Nacional por el clásico del Torneo Clausura?

En realidad, el comentarista Juan Carlos Scelza no había dicho categóricamente que la jugada había sido penal. Dijo que existió contacto pero que ninguna de las tomas televisivas arrojaba claridad absoluta por la jugada.

En zona de vestuarios, Aguirre volvió a protestarle a Heras y a sus compañeros de equipo arbitral.

Luego, en nota con VTV, dijo: "Fue penal, en la pierna izquierda. No hay ninguna duda, en cualquier otro lugar del campo es foul, por lo tanto dentro del área también. Le dije, le dije lo que que me habían dicho, que era penal. Lo raro es que el VAR no lo haya visto".

Consultado por la respuesta que le dio Heras, Aguirre dijo: "No importa, ya está. Perdimos dos puntos muy importantes y hay que preparar esta semana que es muy linda y especial, y hacer un buen partido el domingo".

"A mí me gustó el equipo, el final del primer tiempo fue buenísimo, presionamos, tuvimos a Racing adentro del área, metimos una pelota en el palo, tuvimos otras situaciones, la pelota no entró, y después nos costó encontrar ese gol que abriera el partido. Lo hicimos, el VAR estaba atento y anuló. Nada para decir. Lo voy a ver después también. No acostumbro a hablar", agregó.