Choque múltiple en Parque Rodó: taxista cruzó en rojo y terminó impactando contra dos vehículos

En la mañana de este martes se registró en Parque Rodó un choque múltiple que involucró a tres vehículos .

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De acuerdo a lo informado por el programa Arriba Gente (Canal 10), el incidente tuvo lugar en las calles Blanes y Canelones .

Allí, según informó el consignado medio, un taxi cruzó con luz roja y terminó impactando contra un auto .

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Producto del impacto, el taxi se desvió y chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada .

No se registraron personas heridas de gravedad, únicamente resultó herida la conductora del auto, pero fue dada de alta en el lugar.

El caso está siendo investigado por la Policía de Montevideo, que busca esclarecer los detalles detrás del siniestro.