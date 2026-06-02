Accidente fatal en Ruta 7: la camioneta que conducía la víctima había sido hurtada esa misma madrugada

La Jefatura de Policía de Cerro Largo informó que el hombre que murió este lunes en un accidente de tránsito en la Ruta 7 conducía un auto que había sido robado horas antes del accidente .

Este lunes, un hombre de 32 años murió tras protagonizar un siniestro fatal a la altura de la localidad de Fraile Muerto . Ahora, y tras el avance de la investigación del caso, la Policía local informó que la camioneta manejada por la víctima al momento del hecho había sido robada horas antes del incidente .

"Su propietario, residente de la localidad de Cerro de las Cuentas del departamento de Cerro Largo, constató al comenzar la jornada el faltante del vehículo" , señalaron, y explicaron que al momento del siniestro aún no había una denuncia formal por el vehículo.

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Por fuera de esto, los oficiales locales constataron que el fallecido poseía una condena penal vigente dictada por la Justicia por un delito de hurto de un birrodado .

El accidente

Según lo informado por Policía Caminera, el hecho ocurrió este lunes sobre las 06:40 en el kilómetro 351 de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraile Muerto.

Por causas que aún se investigan, una camioneta que circulaba por la ruta despistó y volcó. El vehículo tenía matrícula brasileña y era ocupado únicamente por el conductor.

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Melo. Sin embargo, falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Dirección Nacional de Policía Caminera y oficiales de Policía Científica, quienes realizaron los relevamientos correspondientes.

El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de turno de Cerro Largo, quien junto a las autoridades locales investiga los detalles del siniestro.