Dos argentinos terminaron en CTI tras chocar contra un camión en Young: había visibilidad "reducida por niebla", según Caminera

Dos personas de nacionalidad argentina terminaron graves tras sufrir un accidente de tránsito durante la noche del martes en Young (Río Negro), informó Policía Caminera en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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Según la información oficial, el siniestro se registró sobre las 21:00 horas del martes en la Ruta 3, kilómetro 292 .

Allí circulaba un camión con semirremolque de sur a norte que, por razones a establecer, terminó chocando de manera fronto-lateral contra una camioneta que ingresa desde un camino vecinal y posteriormente realiza un giro en "U" .

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El vehículo pesado era conducido por un hombre de 57 años que resultó ileso y con una espirometría con resultado cero .

La camioneta, de origen argentino, circulaba con dos ocupantes. El conductor, un joven de 21 años, sufrió un politraumatismo grave y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir los primeros tratamientos.

Después, fue derivado a la mutualista COMEPA de Paysandú, donde permanece hasta esta hora internado en CTI.

Su acompañante, una persona mayor de edad de la que no se brindaron mayores datos, sufrió la misma lesión y se encuentra también en CTI en el mismo centro.

"La zona del impacto es una recta, pavimento en buen estado con banquina asfaltada, noche sin iluminación artificial, visibilidad reducida por niebla", señalaron desde Caminera.