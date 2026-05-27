Así es el puente que unirá el Pacífico con el Atlántico

Sudamérica avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: el Corredor Bioceánico de Capricornio , una red vial y logística que busca conectar el océano Atlántico con el Pacífico a través de cuatro países.

La iniciativa involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Chile , siendo uno de sus puntos clave el llamado "Puente de la Bioceánica" , una estructura estratégica sobre el río Paraguay que unirá las ciudades de Carmelo Peralta , en Paraguay, y Puerto Murtinho , en Brasil.

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El megaproyecto apunta a reducir costos logísticos, acelerar exportaciones y crear una nueva vía comercial para productos sudamericanos con destino a Asia .

¿Cómo será el Puente de la Bioceánica que unirá el Atlántico con el Pacífico?

El puente forma parte del Corredor Bioceánico Vial y es considerado una de las obras más importantes dentro del trazado internacional. Según autoridades del gobierno de Paraguay, a fines de mayo de 2026 restaban apenas 21 metros para completar la unión física de la estructura.

image Puente de la Bioceánica

La conexión permitirá integrar rutas terrestres que atravesarán Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile hasta llegar a puertos del Pacífico como Antofagasta e Iquique.

El corredor tendrá más de 3.200 kilómetros de extensión y combinará carreteras y centros logísticos para agilizar el transporte de mercaderías entre ambos océanos.

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Además del puente principal sobre el río Paraguay, el proyecto contempla nuevas obras de infraestructura vial y ferroviaria para fortalecer el comercio regional y mejorar la conectividad entre zonas productivas históricamente alejadas de los grandes puertos.

¿Cómo impactará el nuevo corredor bioceánico en Sudamérica?

Uno de los principales objetivos del corredor es reducir tiempos de traslado hacia Asia. Actualmente, gran parte de las exportaciones sudamericanas salen por puertos atlánticos, lo que incrementa los costos y demora la llegada de mercaderías a mercados como China, Japón y Corea del Sur.

Las estimaciones preliminares indican que algunas rutas comerciales podrían ahorrar entre 10 y 15 días de viaje gracias a las nuevas conexiones terrestres y ferroviarias.

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El proyecto también busca competir con otras rutas estratégicas del comercio mundial. En paralelo, distintos países de América Latina impulsan corredores alternativos al Canal de Panamá, afectados en los últimos años por problemas climáticos y demoras logísticas.

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Sudamérica apuesta así a consolidar una red de infraestructura que permita fortalecer el intercambio comercial con Asia-Pacífico y potenciar sectores como el agro, la minería y la energía.