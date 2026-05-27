Emigrar | No es España ni Italia: el país de Europa que registró récord de nuevos ciudadanos en 2025

Mientras miles de latinoamericanos continúan buscando oportunidades para emigrar a Europa , Alemania se convirtió en uno de los destinos más elegidos y sorprendió con un dato histórico: en 2025 alcanzó un récord de nuevos ciudadanos con pasaporte alemán.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según datos publicados por el semanario Welt am Sonntag y replicados por el servicio de radiodifusión internacional DW , al menos 309.852 personas obtuvieron la ciudadanía germana durante el último año, superando "ampliamente" el récord anterior registrado en 2024.

El crecimiento se produjo después de la reforma migratoria impulsada dos años atrás, que flexibilizó el acceso a la nacionalidad alemana y permitió conservar la doble ciudadanía, una medida muy esperada por extranjeros residentes en el país.

¿Por qué Alemania registró un récord de nuevos ciudadanos?

La nueva legislación redujo de ocho a cinco años el tiempo mínimo de residencia requerido para solicitar la ciudadanía. Además, en ciertos casos especiales vinculados a integración laboral, idioma o estudios, el proceso podía acelerarse todavía más.

El cambio generó un fuerte aumento de solicitudes de naturalización en distintas regiones alemanas. Berlín fue uno de los ejemplos más notorios: según señaló Welt am Sonntag la capital prácticamente duplicó la cantidad de ciudadanías otorgadas gracias a la digitalización y centralización de trámites.

image Alemania registró un récord de nuevos ciudadanos en 2025

De acuerdo con los informes preliminares, las cifras de 2025 todavía podrían crecer porque algunos estados federados alemanes no terminaron de presentar todos sus datos oficiales.

Además, autoridades locales anticiparon que en 2027 podría registrarse un nuevo aumento debido a la gran cantidad de refugiados ucranianos que cumplirán con el requisito mínimo de permanencia en el país.

¿Qué oportunidades ofrece Alemania para emigrar?

Alemania continúa siendo una de las economías más fuertes de Europa y mantiene una elevada demanda de trabajadores calificados en áreas como tecnología, salud, ingeniería e industria.

La posibilidad de acceder a la doble ciudadanía se transformó en uno de los factores más atractivos para inmigrantes de América Latina, Asia y Medio Oriente. Antes de la reforma, muchos extranjeros debían renunciar a su nacionalidad original para obtener el pasaporte alemán.

image Cuáles son los beneficios para emigrar a Alemania

El fenómeno también refleja una estrategia del país para enfrentar la falta de mano de obra y el envejecimiento poblacional: Alemania busca facilitar la integración de trabajadores extranjeros y residentes permanentes.

Con este escenario, la nación europea se posiciona cada vez más como una de las principales alternativas para quienes planean emigrar al viejo continente, incluso por encima de destinos históricamente elegidos como España o Italia.