Las chances de emigrar a distintas latitudes del mundo aparecen siempre como alternativa al momento de buscar nuevos rumbos o bien sumar experiencias.

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Según datos publicados por el sitio Expansión con informes de la ONU, 367.060 uruguayos viven hoy en el exterior, lo que supone un 10,46% de la población del país, siendo Argentina, España y Estados Unidos más receptoras las naciones receptoras.

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Ya sea por la facilidad en materia idiomática o bien oportunidades en el capítulo laboral y/o profesional, existen otros destinos que pueden resultar atractivos. Sin embargo, las barreras legales a veces se tornan un tanto complejas, más aún en aquello referido a la obtención de la doble nacionalidad.

¿Qué países no permiten la doble nacionalidad con Uruguay?

El sitio especializado en ciuidadanías del mundo Premierconsultancy.com explicó que la doble ciudadanía permite ser reconocido como ciudadano de dos países simultáneamente. Este estatus ofrece ventajas notables tales como movilidad global sin restricciones, mayores oportunidades de negocio, mayor protección del patrimonio y optimización fiscal estratégica.

"Para las personas con alto patrimonio y los emprendedores internacionales, tener varios pasaportes no solo es conveniente, sino que constituye una poderosa herramienta para la preservación del patrimonio y la seguridad familiar", sumó.

Sin embargo, no todos los países permiten a sus habitantes detentar de esta condición, ya sea mediante imposiciones de barreras totales o bien parciales devenidas de consideraciones especiales como Lealtad y fidelidad nacional, seguridad y servicio militar e incluso por motivos de prservación de la identidad cultural.

Países que no permiten la doble ciudadanía

Asia (La región más estricta)

Asia concentra la mayor cantidad de países que prohíben la doble ciudadanía:

Oriente Medio:

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos (con excepciones)

Kuwait

Catar

Omán

Irán

Asia oriental y sudoriental:

China

Japón

Singapur

Indonesia

Malasia

Myanmar

Laos

Brunéi

Corea del Norte

Asia meridional y central:

India (ofrece el estatus OCI en su lugar)

Nepal

Bután

Kazajistán

Uzbekistán

Azerbaiyán

China mantiene una de las políticas más estrictas, exigiendo la renuncia total a cualquier ciudadanía extranjera. Japón prohíbe de manera similar la doble ciudadanía, obligando a sus ciudadanos a elegir una nacionalidad antes de los 22 años. Por su parte, Singapur aplica una política de ciudadanía única, exigiendo prueba de renuncia a la ciudadanía extranjera antes de otorgar la naturalización.

India no permite la doble ciudadanía, pero ofrece la condición de Ciudadano Indio en el Extranjero (OCI). Se trata de una solución intermedia que otorga ciertos derechos sin los privilegios de la ciudadanía plena.

África

Varias naciones africanas restringen la doble ciudadanía, aunque el panorama está cambiando gradualmente:

Etiopía

Camerún

Tanzania

Libia

Botsuana

Eritrea

Senegal

Mauritania

Guinea

Ir

Guinea Ecuatorial

República Democrática del Congo

Eswatini

Europa (Restricciones limitadas pero importantes)

En general, Europa acepta mejor la doble ciudadanía, pero varios países mantienen restricciones:

Restricciones completas:

Andorra

Mónaco

San Marino

Estonia

Restricciones parciales (se aplican excepciones):

Austria (excepto en casos de nacimiento o interés nacional)

España (excepto para los ciudadanos de países latinoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal y Filipinas)

Países Bajos (excepciones por matrimonio, dificultades económicas o cuando la renuncia no sea posible)

Lituania (con excepciones para quienes la adquirieron al nacer o fueron exiliados antes de 1990).

Eslovaquia (permitido por descendencia, nacimiento o matrimonio)

América

Solo dos países de América prohíben la doble ciudadanía:

Cuba

Surinam

La gran mayoría de los países de América del Norte y del Sur adoptan la doble ciudadanía, lo que convierte a esta región en un lugar muy favorable para la migración por inversión.