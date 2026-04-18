Cayó otro adolescente por grafiti de amenaza en centro educativo: fue en el Liceo N° 2 de Santa Lucía

Un adolescente de 13 años fue identificado como autor de un grafiti amenazante realizado en el Liceo N° 2 de Santa Lucía y como medida primaria el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) le dará seguimiento al joven .

El autor es un alumno de la institución que reconoció que realizó la amenaza con el objetivo de lograr la suspensión de las clases , a la vez que fue descubierto mediante un análisis técnico y comparativo de escritura por parte de las autoridades.

ANEP señala que amenazas de tiroteos en liceos "no se pueden minimizar" y que, pese a ser "bromas de mal gusto", hay que tomarlas como "si fueran ciertas"

Identificaron a adolescente que dejó amenaza de bomba y tiroteo en baño de la UTU de Minas: INAU dispuso intervención

Una vez que se tomó conocimiento de la amenaza, se desplegaron efectivos de la Policía Comunitaria y otros oficiales en distintos horarios para asegurar la tranquilidad del lugar.

Ese grafiti se da en un contexto en que las falsas amenazas se replican en otros centros educativos del país. El pasado jueves la Policía de Lavalleja identificó al adolescente de 14 años que escribió amenazas de bomba y de tiroteo en un baño de la UTU de Minas y allí también se dispuso la intervención de INAU.

En este caso, el autor también reconoció que lo hizo para no concurrir a clases. Además en Minas, pero el pasado miércoles, se realizó otra amenaza en el Liceo N°1 Eduardo Fabini. En este caso todavía no fue identificado el responsable.

Otros hechos similares se identificaron en Montevideo, donde un adolescente de 15 años fue condenado a seis meses de libertad asistida por una amenaza de bomba a la UTU de Colón, al joven se le impuso una medida socio educativa. Esta investigación estuvo a cargo del fiscal de Adolescentes Raúl Iglesias, quien además indaga otros casos similares por este tipo de amenazas en Montevideo.

Este viernes el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, aseguró que el organismo que encabeza no puede "minimizar" las amenazas de tiroteos en centros educativos que se vienen registrando en distintos liceos del país. Estas situaciones han obligado a las autoridades a tomar medidas, por ejemplo, con vigilancia reforzada por parte del Ministerio del Interior, a través de la Policía Comunitaria.