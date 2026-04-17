ANEP señala que amenazas de tiroteos en liceos "no se pueden minimizar" y que, pese a ser "bromas de mal gusto", hay que tomarlas como "si fueran ciertas"

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani , aseguró que el organismo que encabeza no puede "minimizar" las amenazas de tiroteos en centros educativos que se vienen registrando en distintos liceos del país.

" Mañana hay tiroteo, no vengan. Están avisados " y otros mensajes de ese tipo han aparecido en los últimos días en los baños femeninos de liceos del país, algo que, según las autoridades, responde a un reto viral que también se ha visto en la región .

Sin embargo, estas situaciones han obligado a las autoridades a tomar medidas, por ejemplo, con vigilancia reforzada por parte del Ministerio del Interior , a través de la Policía Comunitaria.

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Autoridades en alerta por amenazas de tiroteos en centros educativos: qué medidas tomaron los liceos

"Lo que hay es una amenaza de tiroteo que, en general, se coloca en el baño de las niñas o las adolescentes", explicó Caggiani en rueda de prensa.

"Lo que trabajamos con el Ministerio del Interior es que esto no se puede minimizar", agregó.

El presidente del Codicen detalló que se instruyó a los centros educativos que reciban este tipo de amenazas a presentar una denuncia policial, para que se "refuerce" la presencia en esos lugares.

"Se mantiene el centro abierto, se registra la asistencia, pero si hay alguien que falte porque no se siente seguro, no se va a considerar (la falta) a los efectos administrativos", señaló Caggiani.

También dijo que se trabajará con los alumnos, los docentes y las familias, porque los "nervios" afectan a todos. "A todos los que tenemos gurises en edad escolar nos afecta bastante", reconoció.

Consultado sobre la hipótesis de que darle trascendencia a estas amenazas fomente la conducta que se quiere evitar, Caggiani aseguró que "en algunos lugares del mundo esto ha pasado", en relación a los tiroteos, y que "no es una cosa para andar haciendo chistes".

"Lo que nos señala el Ministerio del Interior es que cualquier amenaza se tiene que tomar como si fuera cierta", sostuvo.

La decisión de Interior es apoyar en la vigilancia con personal de la Policía Comunitaria, que intervendrá en "este tipo de bromas de mal gusto".