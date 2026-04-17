Autoridades en alerta por amenazas de tiroteos en centros educativos: qué medidas tomaron los liceos

Las autoridades educativas siguen de cerca un fenómeno reciente relacionado con las amenazas de tiroteos en liceos y UTUs que se han registrado en las últimas horas en distintos puntos del país.

Según fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) consignadas por Telemundo (Canal 12), detrás de estas amenazas podría haber un reto viral que se promueve a través de las redes sociales, especialmente en TikTok. La situación se sigue de cerca en conjunto con la Policía.

Las amenazas, que comparten un patrón común, fueron encontradas en paredes de baños de centros educativos . Los mensajes indican que se llevará a cabo un tiroteo al día siguiente, y en algunos casos, se insta a los estudiantes a no concurrir a clases. Tras la detección de estas amenazas, las autoridades educativas han procedido a realizar las denuncias correspondientes a la Policía, que refuerza los controles en las inmediaciones de los liceos.

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Fuentes de la Jefatura de Policía de Rivera compartieron un comunicado donde confirmaron que este jueves la directora de un centro educativo ubicado en barrio Centro denunció que en uno de los baños de la institución dejaron un mensaje en una pared amenazando que el día 20 habría un tiroteo .

Además, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) difundió una carta, a la que accedió El Observador, en la que denuncian una leyenda de similares características en el baño femenino de un centro educativo de Artigas.

Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se decidió mantener los centros educativos abiertos frente a este tipo de amenazas, pero reforzar las medidas de seguridad. Esto incluye un mayor control sobre quienes ingresan a los centros y un seguimiento de la asistencia estudiantil. En cuanto al ingreso de los alumnos, no se les marca falta, y se deja a criterio de los padres decidir si su hijo asiste o no el día en que se ha amenazado con un tiroteo.

Las autoridades estiman que este fenómeno podría estar vinculado a un reto viral en redes sociales, similar a uno ocurrido en Argentina. En respuesta, la ANEP ha propuesto a los docentes que, en estas horas, aborden con los estudiantes el impacto que estos retos virales pueden tener en la comunidad educativa.

El monitoreo y seguimiento de la situación continúan, con las autoridades educativas y policiales coordinando los próximos pasos para garantizar la seguridad en los centros educativos del país.