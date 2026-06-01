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La emoción del jugador de la selección uruguaya que fue a visitar a su equipo de formativas y le obsequiaron su camiseta de cuando jugaba al baby fútbol; mirá el video

“Primero que estudien, es fundamental y muy importante, y después que disfruten, que sueñen, y que le metan", fue su consejo para los niños futbolistas

1 de junio de 2026 10:27 hs

Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna

Los jugadores de la selección uruguaya convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tuvieron libre este domingo y muchos aprovecharon para realizar distintas actividades y paseos.

Uno de ellos, Rodrigo Bentancur, se fue a su ciudad natal, Nueva Helvecia, y visitó las instalaciones de Artesano, el club en el que hizo formativas.

Rodrigo Bentancur cuando jugaba en el baby fútbol de Lucerna
Rodrigo Bentancur cuando jugaba en el baby fútbol de Lucerna

Rodrigo Bentancur cuando jugaba en el baby fútbol de Lucerna

El volante de Tottenham estuvo viendo un partido, donde se sacó muchas fotos con los fans, y tuvo un reconocimiento al recibir la camiseta y short que usaba en su categoría de baby, cuando jugaba en Lucerna, el equipo filial de baby de Artesano.

Bentancur recordó su paso por el fútbol infantil del equipo rojiverde y valoró el obsequio que le hicieron.

Llegó Rodrigo Aguirre, el último en sumarse a la selección uruguaya para el Mundial 2026, y habló de su "incertidumbre" hasta último momento por ver su nombre en la lista de Bielsa

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“Es espectacular poder tener este conjunto de vuelta y lo voy a llevar para casa, para el museo, y guardar con todos los recuerdos que tengo y las camisetas que me ha tocado jugar.”, dijo.

Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna
Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna

Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna

Además, les mandó un mensaje a los niños que juegan al baby fútbol:

“Primero que estudien, es fundamental y muy importante, y después que disfruten, que sueñen, y que le metan. Hay que esforzarse. Todos los sueños se cumplen. Yo por suerte llegue a donde estoy gracias al trabajo y la gente que tuve al lado. Gracias a Artesano y Lucerna que me tuvieron desde el primer día. Que disfruten, estudien, que le metan, hay que trabajar muy duro para llegar, pero si de verdad lo quieren, se logra”.

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