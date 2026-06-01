La emoción del jugador de la selección uruguaya que fue a visitar a su equipo de formativas y le obsequiaron su camiseta de cuando jugaba al baby fútbol; mirá el video

Los jugadores de la selección uruguaya convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tuvieron libre este domingo y muchos aprovecharon para realizar distintas actividades y paseos.

Uno de ellos, Rodrigo Bentancur , se fue a su ciudad natal, Nueva Helvecia, y visitó las instalaciones de Artesano, el club en el que hizo formativas.

El volante de Tottenham estuvo viendo un partido, donde se sacó muchas fotos con los fans, y tuvo un reconocimiento al recibir la camiseta y short que usaba en su categoría de baby, cuando jugaba en Lucerna, el equipo filial de baby de Artesano.

Bentancur recordó su paso por el fútbol infantil del equipo rojiverde y valoró el obsequio que le hicieron.

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“Es espectacular poder tener este conjunto de vuelta y lo voy a llevar para casa, para el museo, y guardar con todos los recuerdos que tengo y las camisetas que me ha tocado jugar.”, dijo.

Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna Rodrigo Bentancur y su camiseta de Lucerna

Además, les mandó un mensaje a los niños que juegan al baby fútbol:

“Primero que estudien, es fundamental y muy importante, y después que disfruten, que sueñen, y que le metan. Hay que esforzarse. Todos los sueños se cumplen. Yo por suerte llegue a donde estoy gracias al trabajo y la gente que tuve al lado. Gracias a Artesano y Lucerna que me tuvieron desde el primer día. Que disfruten, estudien, que le metan, hay que trabajar muy duro para llegar, pero si de verdad lo quieren, se logra”.