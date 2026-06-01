MSP celebra que consumo de tabaco entre adolescentes cayó, pero reconoce preocupación por el uso de vapeadores

El consumo de productos de tabaco entre adolescentes uruguayos de entre 13 y 15 años se ubicó en 10,3% en 2025 , según los resultados preliminares de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (EMTJ) presentados en las últimas horas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Sin embargo, el estudio también mostró un desafío emergente: el uso de cigarrillos electrónicos. Actualmente, el 10,9% de los adolescentes consume estos dispositivos y uno de cada tres declaró haberlos utilizado alguna vez .

Durante la actividad, Uruguay recibió un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus políticas de control del tabaco.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible en el país. “En Uruguay fallecen 6.500 personas al año , lo que significa 18 personas por día por causas vinculadas al consumo de tabaco”, afirmó.

La batalla de una paciente por decidir el "cuándo" de su muerte evidencia una traba que enfrentan decenas de personas que piden la eutanasia

La ministra también recordó que en 2025 el MSP derogó decretos que flexibilizaban el control sobre nuevos productos de tabaco y nicotina y destacó medidas como el asistente virtual para dejar de fumar por WhatsApp, que ya registró más de 6.000 consultas .

El foco en los vapeadores

La directora general de la Salud, Laura Llambí, señaló que la caída sostenida del consumo de tabaco confirma la efectividad de las políticas públicas aplicadas por Uruguay.

Sin embargo, advirtió sobre el atractivo que tienen los cigarrillos electrónicos para los más jóvenes, especialmente por el uso de saborizantes. También destacó que, a diferencia de otros países, el consumo de estos dispositivos se mantuvo estable gracias a las restricciones sobre su comercialización y publicidad.

En paralelo, el MSP reforzó su campaña de prevención en redes sociales con mensajes dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes. Una de las piezas difundidas advierte sobre los productos saborizados y señala que, aunque puedan parecer atractivos, siguen siendo perjudiciales para la salud.

La encuesta, realizada entre setiembre y octubre de 2025, relevó a 2.943 estudiantes de entre 13 y 15 años de centros educativos públicos y privados de todo el país.