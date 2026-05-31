"Totalmente groggy" y "broma de mal gusto": legisladores de la oposición criticaron a Orsi tras su respuesta sobre la camioneta que adquirió con descuento

Legisladores de la oposición criticaron al presidente Yamandú Orsi tras su reciente respuesta sobre la polémica en torno a la camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro que adquirió con un descuento de US$ 25.000 a días de su asunción.

Este sábado en rueda de prensa el mandatario fue consultado sobre el tema y allí señaló que no se había equivocado en la compra de la camioneta y que en todo caso es algo que "dictaminarán los organismos de contralor" .

En las últimas horas, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió tres denuncias contra Orsi tras la polémica desatada por la compra.

"Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas": extitular de la Jutep habló sobre el "error" de Orsi ante el descuento a su camioneta

"No me preocupa cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro": Pereira sobre la camioneta de Orsi comprada con descuento

"Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos, yo me tiro de cabeza" , expresó el presidente sobre la rebaja que recibió.

Estos dichos despertaron la molestia de varios políticos de la oposición que lo criticaron duramente en redes sociales.

Entre ellos, uno de los primeros en cuestionar a Orsi fue el senador blanco Javier García. "Que el presidente le tome el pelo a la gente no está bien. No está bien", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2060804738346631317?s=20&partner=&hide_thread=false Que el presidente le tome el pelo a la gente no está bien. No está bien https://t.co/lor4JbdH9v — Javier García (@JavierGarcia_Uy) May 30, 2026

En filas del Partido Nacional, el que también se refirió al tema fue el senador Sebastián Da Silva, que sostuvo que el presidente está "totalmente groggy".

"Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución Presidente de la República. Ni Menem se animó a tanto", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2060802196212490442?s=20&partner=&hide_thread=false Totalmente groggy.

Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población .

Este comentario destruye la institución Presidente de la República.

Ni Menem se animó a tanto . https://t.co/DitOrVyreC — Sebastian Da Silva (@camboue) May 30, 2026

En el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani, citando una publicación con las declaraciones de Orsi, expresó: "Todo dicho".

Además, en el mismo partido opinó sobre las declaraciones del mandatario el diputado Gabriel Gurméndez, quien citó la frase "calladito te ves más bonito".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ggurmendez/status/2060912165259747454?s=20&partner=&hide_thread=false “Calladito te ves más bonito” — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) May 31, 2026

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, manifestó que le "cuesta creer" los dichos expresados por el presidente.

"Demasiada falta de seriedad o de conciencia sobre lo que se trata este tema", apuntó el político en sus redes sociales citando un artículo de este medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablo_Mieres/status/2060825792347525451?s=20&partner=&hide_thread=false Me cuesta creer que el Presidente haya dicho esto: “Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta. Demasiada falta de seriedad o de conciencia sobre lo que se trata este tema. https://t.co/wOpUd1C0nV vía @ObservadorUY — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 30, 2026

"Una respuesta que decepciona. No es la que el país estaba esperando. No parece digna de un presidente republicano", criticó el diputado blanco Pablo Abdala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloabdala66/status/2060830506132943302?s=20&partner=&hide_thread=false Una respuesta que decepciona. No es la que el país estaba esperando. No parece digna de un presidente republicano. https://t.co/nOSKk8NBoc — Pablo Abdala (@pabloabdala66) May 30, 2026

También desde esta agrupación habló el edil blanco de Montevideo, Diego Rodríguez, que manifestó: "La revolución de las cosas simples, decían estos sinvergüenzas. Disfruten lo votado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diego__RS/status/2060840056554709231?s=20&partner=&hide_thread=false La revolución de las cosas simples, decían estos sinvergüenzas. Disfruten lo votado. pic.twitter.com/t60YxPw0sP — Diego Rodríguez (@Diego__RS) May 30, 2026

El legislador Pedro Jisdonian, del Partido Nacional, por su parte, catalogó como una "broma de mal gusto" y una "falta de respeto a los uruguayos" las palabras de Orsi.

"¿Se cree que somos tontos? Señor Presidente, no se tiró de cabeza a una oferta de supermercado. Recibió un favor millonario de una automotriz privada a días de asumir el cargo más importante del país. Las formas sostienen a las instituciones, y un mandatario no solo tiene que ser honesto, también tiene que parecerlo", escribió.

"Tratar un posible conflicto de intereses bajo la lupa de la Jutep como si fuera una avivada de liquidación demuestra una total falta de noción de la ética pública. ¡Háganse cargo!", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pjisdonian/status/2060825047862780085?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Esto parece una broma de mal gusto! ¡Qué falta de respeto a los uruguayos!

Consultado por la prensa sobre la "rebaja" de 25.000 dólares en su camioneta de lujo, el presidente Yamandú Orsi declaró suelto de cuerpo: “Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”. ¿Se cree que somos… https://t.co/DPx5XeDnnI — Pedro Jisdonian (@pjisdonian) May 30, 2026

"Nunca se vio algo igual", expresó de forma crítica el legislador del Partido Independiente Gerardo Sotelo.