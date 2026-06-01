Una adolescente de 15 años con salida no autorizada del INAU fue rescatada de una boca de droga en Rivera

Una adolescente de 15 años que se encontraba con salida no autorizada de un centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) fue localizada y rescatada durante un operativo policial realizado en Rivera , en el marco de una investigación por narcotráfico.

Por el caso, un hombre de 38 años fue condenado a cuatro años de penitenciaría por varios delitos, entre ellos depósito de sustancias estupefacientes agravado y retención de una persona menor de edad.

La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, explicó que la investigación se inició luego de que surgiera información sobre el posible paradero de la adolescente .

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"Se tuvo información de una adolescente que estaba con salida no autorizada de INAU con fecha 29 de abril, que podría estar en una casa que actuaría como punto de venta de drogas ", señaló la fiscal en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

A partir de esos datos, efectivos de la Dirección de Investigaciones realizaron tareas de inteligencia que permitieron obtener una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en la calle San Martín, en el barrio Cerro del Marco.

Durante el procedimiento, la Policía encontró a la adolescente dentro de la vivienda y logró reintegrarla al sistema de protección del INAU.

Además, los efectivos incautaron un revólver calibre 38, municiones, cocaína, pasta base, seis teléfonos celulares y tres computadoras portátiles.

"La persona que estaba con ella era un hombre. En el lugar se incautaron envoltorios, gran cantidad de sustancias estupefacientes prohibidas y un arma de fuego", indicó Domínguez.

Por disposición de la Fiscalía Semi-especializada de Tercer Turno, se solicitó autorización al INAU para realizar exámenes médicos a la adolescente.

Los análisis arrojaron resultado positivo al consumo de marihuana. "La menor estaba con él", agregó la fiscal al referirse a la relación del detenido y la menor.

Ante la situación detectada, el Juzgado Especializado de Primer Turno dispuso el traslado inmediato de la adolescente fuera del departamento de Rivera. La resolución judicial advirtió además sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas diarias al INAU en caso de incumplimiento de la medida, según informó el consignado medio.