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A qué hora juegan hoy lunes Peñarol vs Central Español por el Torneo Intermedio y dónde verlo

Este partido cierra la tercera fecha del grupo A del Torneo Intermedio; mirá hora y TV

1 de junio de 2026 8:32 hs
Diego Aguirre y Facundo Batista

Diego Aguirre y Facundo Batista

Foto: Juan Mabromata/AFP

El partido entre Peñarol y Central Español se disputará este lunes 1° de junio en el Estadio Campeón del Siglo, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Central Español?

El encuentro está fijado para este lunes. Este partido cierra la tercera fecha del grupo A del Torneo Intermedio, una instancia clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo.

A continuación, los detalles principales del evento:

Fecha: Lunes 1° de junio de 2026.

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Torneo: Torneo Intermedio (Fecha 3).

Sede: Estadio Campeón del Siglo, Montevideo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Central Español?

El pitazo inicial será a las 20:00 horas de Uruguay. Las puertas del recinto aurinegro se abrirán con antelación para el ingreso del público, que buscará acompañar al equipo en este nuevo desafío del calendario oficial.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Central Español?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos

Peñarol llega a este encuentro con el objetivo de consolidarse a nivel local tras su reciente eliminación de las competiciones internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). El equipo aurinegro busca mantener el puntaje ideal en el Torneo Intermedio, donde acumula seis unidades tras sus primeras dos presentaciones, y sumar puntos vitales para alcanzar la cima de la Tabla Anual.

Por su parte, Central Español se presenta como un rival de cuidado. El equipo palermitano está realizando una campaña destacada en la temporada 2026 y cuenta con el antecedente favorable de haber derrotado a Peñarol (2-1) durante el pasado Torneo Apertura. Actualmente, se ubican en la zona alta de la clasificación, lo que convierte a este cruce en un duelo directo por el posicionamiento en el campeonato.

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