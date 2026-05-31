Los pobres números de Jorge Bava al frente de Nacional y su explicación de la goleada ante Deportivo Maldonado: "Entramos en un desconcierto"

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, se mostró muy golpeado por la goleada que sufrió su equipo en la visita a Deportivo Maldonado, en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Intermedio.

"Difícil hablar después de un resultado contundente como el que terminó siendo, creo que en líneas generales no aprovechamos nuestro momento , no fuimos eficaces a la hora de concretar las que tuvimos. Y también tuvimos 10 minutos fatales tras el primer gol, de los 33' hasta los 45' donde se nos hizo todo cuesta arriba", expresó el entrenador al canal oficial del fútbol uruguayo.

"Entramos en un desconcierto. El primer tiempo fue correcto, tuvimos situaciones de gol, no pudimos concretarlas. El segundo hasta los 33' fue muy parejo, con momentos para los dos, tampoco pudimos aprovecharlo y a partir de ahí un desorden general y también ellos fueron muy eficaces, fue virtud de ellos que después del primer gol marcaron en la siguiente jugada y se nos hizo muy cuesta arriba", admitió.

"Creo que por afuera fue donde hicimos más daño sobre todo por el sector derecho nuestro en el primer tiempo, luego había que refrescar y seguir en la tónica del partido, pero es fútbol, nos convirtieron dos goles en muy pocos minutos y se nos hizo muy cuesta arriba", insistió una y otra vez.

Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la goleada de Deportivo Maldonado sobre Nacional

Deportivo Maldonado 3-0 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor se llevó flor de revolcón en un segundo tiempo donde fue muy frágil en defensa

Consultado por la gran cantidad de bajas que tiene el equipo, expresó: "Son importantes, pero no sirve de excusa, los que estaban acá estaban preparados para afrontar este tipo de partidos pero no se pudo dar, de nada sirve lamentar a los que no están, hay que trabajar con los que están y darle para adelante".

Los números de Bava son muy pobres desde su llegada a Nacional.

Lleva 17 partidos dirigidos entre el torneo local y la Copa Libertadores de los que ganó ocho, empató dos y perdió siete. Marcó 28 goles y recibió 26.

En el campeonato uruguayo lleva 11 partidos al frente de Nacional con seis triunfos y cinco derrotas. Marcó 21 goles y recibió a cambio 17.

Los números reflejan que el equipo que no tiene línea de juego definida, no sabe a lo que juega, defiende mal y no tiene claro cómo atacar.

El equipo venía de cinco partidos seguidos sin perder: triunfos ante Cerro por el Apertura y Albion por el Intermedio, empate con Universitario por la Copa, y victorias ante Montevideo City Torque por el Intermedio y Coquimbo por la Copa.

La racha se había iniciado tras el 0-3 ante Tolima por la Copa y se cierra con otro doloroso 0-3, ante el Depor Maldonado.

"Queríamos aprovechar el envión que teníamos de estos 15 puntos, no pudimos, no sirve de excusa los momentos que tuvimos, no fuimos eficaces, ellos lo aprovecharon. Los últimos minutos son importantes, los partidos tienen 90 minutos. Nos pasó factura ese primer gol", dijo en conferencia de prensa.

"Este primer semestre termina el fin de semana que viene, tenemos que afrontarlo con la mayor seriedad porque son puntos vitales. Después veremos lo que haya que hacer", expresó.

"Son tres puntos perdidos. Duele la forma. Con el funcionamiento hay que ser muy objetivos y muy claros a la hora de ver, se han ganado partidos jugando no tan bien, se han perdido como hoy con cosas buenas. No me sirve de excusa, esto es para ganar y no se pudo ganar", comentó.

"Somos un equipo grande, la exigencia es ganar, eso es lógico, tenemos que tener calma, mesura, los pies sobre la tierra, ser autocríticos y afrontar lo que venga", dijo Bava.

". Todo marca, puertas adentro estamos trabajando porque el tiempo es oro en esto", dijo al ser consultado sobre el período de pases que se avecina de cara a la quinta fecha del Intermedio (hay receso tras la cuarta) y el Torneo Clausura. "No podemos encandilarnos con lo bueno ni con lo malo, hay que ser fríos, cautos y hacer un buen análisis, que ya se hizo".