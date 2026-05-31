Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta presidencial

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 92,85 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43,63 %) y Cepeda, 8.977.429 (41,17 %) , números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10 % de las mesas por la Registraduría Nacional .

El tercer puesto fue para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6,84 %) , un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

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En cuarto lugar se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos , que representan el 4,18 % .

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0,94 %).

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos colombianos y, dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares, se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de 2022.

Las urnas abrieron a las 8:00 horas de Colombia y cerraron a las 16:00 horas.

La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

EFE