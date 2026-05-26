Registran por primera vez en la historia de la humanidad la fractura de una placa tectónica: cuál es la zona "en movimiento"

Un grupo internacional de investigadores logró captar por primera vez el proceso de fractura de una placa tectónica bajo el océano Pacífico , frente a las costas de Canadá . El hallazgo ocurrió en la región de Cascadia , cerca de la isla de Vancouver, y podría aportar nuevas claves para comprender terremotos , volcanes y la dinámica interna de la Tierra .

La investigación se centró en la placa Juan de Fuca y en la Explorador , dos estructuras oceánicas que se hunden debajo de la placa Norteamericana en un fenómeno conocido como subducción. Según los científicos, este movimiento no ocurre de forma uniforme, sino que comienza a fragmentarse lentamente en distintas secciones.

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Para observar el fenómeno, los investigadores utilizaron imágenes sísmicas de alta resolución obtenidas mediante ondas de sonido enviadas al fondo marino desde embarcaciones apostadas en la región. Esa tecnología permitió reconstruir el interior de la corteza oceánica y detectar grietas submarinas de hasta cinco kilómetros de profundidad.

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Los resultados fueron publicados en la revista científica Science Advances y revelaron que la placa Explorador se está separando progresivamente de la placa Juan de Fuca, dando origen a pequeñas microplacas tectónicas.

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Los especialistas explicaron que hasta ahora este tipo de procesos solo podían inferirse mediante modelos teóricos o simulaciones geológicas. La nueva evidencia representa la primera observación directa y detallada de cómo una zona de subducción comienza a desintegrarse bajo el océano Pacífico.

¿Qué impacto podría tener la fractura de la placa tectónica en el Pacífico?

Aunque los investigadores aclararon que no implica un riesgo inmediato, el descubrimiento podría modificar la manera en que se estudian los terremotos y la actividad volcánica en la región del llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

"La fractura influye directamente en la acumulación y liberación de energía bajo la superficie terrestre. Comprender cómo se generan estas divisiones ayudaría a mejorar los modelos de predicción sísmica y a entender la formación de nuevas estructuras geológicas", señalaron.

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El estudio ofreció también información inédita sobre la evolución de las placas tectónicas, un proceso que ocurre durante millones de años y que resulta casi imposible de observar en tiempo real. Para los investigadores, este registro representa un "avance histórico" en el estudio de la geología del planeta.