Un policía redujo a dos hombres en plena pelea callejera, fue ovacionado y el video se viralizó en redes

El video de un incidente ocurrido en la localidad de Casupá (Florida) , donde un policía intervino en una pelea callejera utilizando únicamente su cachiporra , se volvió viral en redes sociales y causó distintas reacciones.

El hecho, que fue divulgado en Facebook por el medio local del departamento Latorre FM, ocurrió en la calle Luis Alberto de Herrera, cerca de la planta urbana de Casupá .

Las imágenes muestran un enfrentamiento que ya estaba en desarrollo al momento de la grabación .

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En el video se observa cómo un agente policial logra derribar a un joven que se encontraba en desacato, generando aplausos entre los presentes .

Mientras el efectivo inmoviliza al hombre en el suelo, un segundo individuo—presuntamente involucrado en la pelea— se acerca con intención de golpear a quien estaba reducido.

En ese instante, y sin perder el control del primer detenido, el policía utiliza su bastón para frenar la agresión. El golpe impacta justo cuando el hombre intentaba lanzar un puntapié, provocando que este caiga al suelo.

Minutos después, otro efectivo policial llega al lugar para asistir en el procedimiento. Entre ambos agentes trasladan al detenido hacia un móvil policial que aparece estacionado al fondo de la escena con las luces encendidas.

Actualmente, el video cuenta con más de 210 mil visualizaciones, más de 1.6 mil 'me gusta' y más de 800 comentarios.