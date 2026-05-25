Dos personas en moto escapaban de la Policía y provocaron un accidente en Pocitos: una camioneta terminó sobre la vereda

Dos personas que escapaban de la Policía en moto por Avenida Brasil chocaron con una camioneta, que, producto del accidente, terminó arriba de la vereda , frente a un comercio del barrio de Pocitos en la intersección con Araucho.

Uno de los motociclistas es un adolescente de 17 años que sufrió lesiones graves, y está internado ; mientras que el otro se levantó luego del impacto y escapó , confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. La moto en que se transportaban era robada y estaba requerida desde mediados de mes.

Una persecución y choque casi termina en tragedia en el barrio Pocitos. Dos delincuentes huían de la Policía en una moro robada, cuando chocaron contra una camioneta que terminó sobre la vereda y a metros de un comercio. Informa los detalles @LeoPedrouza . pic.twitter.com/GWsTiBxQuQ

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La persecución comenzó en Avenida Presidente Wilson y Bulevar General Artigas , informó en primera instancia Telenoche de Canal 4, pero los oficiales perdieron de vista a los jóvenes cuando ingresaron en Avenida Brasil.

Vecinos contaron que no hubo más lesionados ni involucrados en el incidente, a pesar de ser una zona concurrida en ese horario. "El impacto fue tremendo, como si se hubiera explotado algo", contó uno de los trabajadores del comercio en diálogo con Telemundo de Canal 12.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/2059039487137591465&partner=&hide_thread=false Delincuentes en una moto robada provocaron un accidente en el barrio Pocitos.



Uno de ellos se encuentra grave, mientras que el otro huyó. Informa @msequeira86 pic.twitter.com/sFmsaRItbJ — Telemundo (@TelemundoUY) May 25, 2026

El joven también contó que usualmente hay gente en el lugar en el que terminó la camioneta, pero que en esta oportunidad ellos y los clientes tuvieron "suerte" de no estar allí.

Debido a diferentes hechos de inseguridad en este barrio y en Punta Carretas, los vecinos de la zona han reclamado más presencia policial. Los residentes han manifestado que son cada vez más comunes los robos y que, por esta razón, pretenden juntarse para hacerle un pedido al Ministerio del Interior.