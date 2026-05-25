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Lula da Silva inició un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo: serán 15 sesiones en tres semanas

El primer mandatario de Brasil se prepara para disputar las elecciones de octubre, donde busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo

25 de mayo de 2026 16:09 hs
Lula da Silva, presidente de Brasil

Lula da Silva, presidente de Brasil

Foto: EFE / Andre Borges

El presidente brasileño Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el mes pasado, informaron los médicos.

El parte divulgado por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de San Pablo afirma que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía.

Pese al procedimiento, el político de 80 años mantendrá sus actividades diarias "sin restricciones", apunta el parte médico. En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

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La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

En Brasil, el estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre. En esa instancia, Lula aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo. El mandatario llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, Lula ya había enfrentado un cáncer de laringe que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Con información de EFE.

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