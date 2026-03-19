Universidad brasileña homenajeó a José Mujica: Lula da Silva lo describió como un "gran hermano de América Latina"

La Universidad Federal del ABC del estado de San Pablo nombró al expresidente José Mujica como doctor honoris causa póstumo en un evento que contó con la presencia del presidente brasileño Lula da Silva y de la viuda del histórico dirigente uruguayo, Lucía Topolansky .

El presidente de Brasil calificó a Mujica como "un gran hermano del pueblo de América Latina" durante su alocución. "La gente no escoge madre, nace de ella. La gente no escoge padre, nace de él. Pero la gente escoge compañeros y todo compañero es un gran hermano ", dijo Da Silva este jueves en el auditorio de la universidad.

El evento también contó un mensaje del presidente de la República Yamandú Orsi , quien dijo que son épocas en que se extraña al fundador del MPP. "Que se junten para poner en valor sus mensajes y su filosofía nos viene muy bien", dijo Orsi, que además resaltó el rol de Topolansky . Según el presidente, es ella una de las que "mantienen la bandera y la llama prendida" del legado de Mujica.

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La exvicepresidenta Topolansky agradeció la condecoración como también a Lula da Silva, a quien calificó de "compañero de lucha" y de "gran amigo para 'pepe' ".

La exvice uruguaya señaló que Mujica "no era una académico tradicional" debido a que "la vida lo llevó por otros caminos". Sin embargo agregó: "Tenía la universidad de la vida, a veces enseña mucho".

La distinción había sido aprobada por el Consejo Universitario en junio de 2024 en conmemoración "a la trayectoria de Mujica, su compromiso con valores como la democracia, la ética, la educación y la integración regional", según informaron desde el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Mujica murió en mayo del año pasado, pero el histórico dirigente del Frente Amplio había sido informado de este reconocimiento y había expresado su deseo de que Da Silva participara de la ceremonia.