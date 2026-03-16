Expresidente ecuatoriano Rafael Correa está en Uruguay y se reunirá con Cosse, Topolansky y Fernando Pereira

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa , está en Montevideo desde el viernes, día en que llegó al Aeropuerto de Carrasco y fue recibido por el exsenador del Frente Amplio, Rafael Michelini , con quien mantiene un vínculo de amistad desde hace años.

Según supo El Observador por fuentes frenteamplistas, Correa planea grabar entrevistas con figuras del gobierno y el Frente Amplio para su programa de streaming. Su intención es entrevistar a la vicepresidenta Carolina Cosse, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky , viuda de José Mujica.

Michelini había informado de la llegada de Correa a Montevideo en el último secretariado del FA.

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Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 . Desde esa fecha vive en Bélgica, país que le concedió asilo político en 2022.

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, cuestionó la llegada al país de Correa.

"Tenemos la información que el prófugo de la justicia, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se “encontraría” en Uruguay. De confirmarse esta información, sería un nuevo acierto (sarcasmo) del presidente Yamandú Orsi y del canciller Mario Lubetkin en política internacional", señaló en X.

Polémica con presidente actual

Desde Montevideo, Correa protagonizó este fin de semana una intensa polémica con el presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, quien lo acusó de haber, supuestamente, "regalado" el país "a los narcos", luego que Correa lo llamara "sinvergüenza" por haber, presuntamente, "entregado el país a los intereses estadounidenses" por medio de un acuerdo comercial recíproco, que aún debe atravesar etapas de análisis interno para entrar en vigor.

El cruce de acusaciones surgió después de que Noboa señalara el viernes en X que "Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo". "Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos. Este acuerdo beneficia al 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado", indicó Noboa.

En reacción a ese mensaje, Correa señaló el viernes: "NO, sinvergüenza, Ecuador siempre ha tenido UN camino: el de la dignidad y el bien común". "Has entregado el país a los intereses estadounidenses. Lo que has firmado es estúpido, más aún considerando los gigantescos subsidios agrícolas gringos. Ni siquiera te puedo decir traidor a la Patria, porque la tuya es EE.UU., a la que -por el contrario- estás sirviendo muy bien", escribió en referencia a que Noboa, que tiene doble nacionalidad ya que nació en Miami.

Este domingo, el jefe de Estado reaccionó a ese comentario con el mensaje en X que reza: "No prófugo, abrimos el Ecuador al comercio, la inversión y el empleo. El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco", advirtió Noboa a Correa, quien ha sido condenado por corrupción y vive en Bélgica desde que terminó su mandato.

Desde inicios de 2024, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos "terroristas".

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal, delitos a los que ahora combate también con más apoyo internacional de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Con información de EFE.