Vacaciones de invierno 2026: cuándo será el receso en Primaria, Secundaria y UTU, según el calendario de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya definió las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para los distintos niveles educativos públicos, según el calendario lectivo aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen).

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De acuerdo al cronograma oficial, los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y UTU tendrán vacaciones de invierno entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio .

Además del receso de julio, el calendario también establece las vacaciones de primavera, que se desarrollarán entre el 21 y el 25 de setiembre para esos mismos niveles educativos.

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Las fechas fueron determinadas antes del inicio del año lectivo y se complementan con los feriados nacionales que afectan la actividad escolar, como el Natalicio de Artigas, el 19 de junio, y la Declaratoria de la Independencia, el 25 de agosto.

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Cuándo termina el año lectivo 2026

Según el calendario oficial de ANEP, Educación Inicial y Primaria finalizarán los cursos el 18 de diciembre de 2026.

En tanto, Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) culminarán el año lectivo el 27 de noviembre.

Por su parte, el Consejo de Formación en Educación cerrará cursos el 30 de octubre, mientras que la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos finalizará actividades el 15 de diciembre.