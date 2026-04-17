Identificaron a adolescente que dejó amenaza de bomba y tiroteo en baño de la UTU de Minas: INAU dispuso intervención

La Policía de Lavalleja identificó el jueves al adolescente de 14 años que escribió amenazas de bomba y de tiroteo en un baño de la UTU de Minas y se dispuso la intervención de INAU .

La denuncia se trabajó desde la mañana de ese día y se derivó por protocolo una dotación de Bomberos. Las autoridades determinaron que el autor de la amenaza fue un alumno de la institución , quien reconoció que lo hizo para no concurrir a clases .

En la escena trabajaron funcionarios de Policía Científica, la Fiscal de 1er Turno y la Jueza de Familia , que dispuso darle intervención a Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para abordar la situación del adolescente, con dos días como plazo máximo para elevar el informe a Fiscalía .

Autoridades en alerta por amenazas de tiroteos en centros educativos: qué medidas tomaron los liceos

ANEP señala que amenazas de tiroteos en liceos "no se pueden minimizar" y que, pese a ser "bromas de mal gusto", hay que tomarlas como "si fueran ciertas"

También en Minas, pero el pasado miércoles, se realizó otra amenaza en el Liceo N°1 Eduardo Fabini. En este caso todavía no fue identificado el responsable.

Otros hechos similares se identificaron en Montevideo, donde un adolescente de 15 años fue condenado a seis meses de libertad asistida por una amenaza de bomba a la UTU de Colón, al joven se le impuso una medida socio educativa.

Esta investigación estuvo a cargo del fiscal de Adolescentes Raúl Iglesias, quien además indaga otros casos similares por este tipo de amenazas en Montevideo.

Este viernes el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, aseguró que el organismo que encabeza no puede "minimizar" las amenazas de tiroteos en centros educativos que se vienen registrando en distintos liceos del país. Estas situaciones han obligado a las autoridades a tomar medidas, por ejemplo, con vigilancia reforzada por parte del Ministerio del Interior, a través de la Policía Comunitaria.