Senadora del MPP dijo que descuento que recibió Orsi en su camioneta fue "decisión de un privado" y que "no hubo falta de transparencia"

La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Bettiana Díaz , consideró que el descuento de US$ 25 mil que recibió el presidente Yamandú Orsi días antes de asumir por la compra de una camioneta de alta gama partió de una "decisión de un privado" y defendió que el gobierno no incurrió en una "falta de transparencia".

En entrevista con Todo un Tema (TUT) de El Observador streaming, Díaz argumentó que el presidente de la República " tiene que moverse en un vehículo seguro ". "Después se puede cuestionar si esa camioneta u otra, eso va en el gusto del consumidor".

" Creo que aprovechó un descuento, sí ", consideró la legisladora y afirmó que las declaraciones o comunicados que apuntan a una falta de transparencia del gobierno están equivocados, porque " no hubo ningún ocultamiento".

Pereira sobre camioneta con descuento de Orsi: "Con el diario del lunes, uno puede decir que esto no habría que haberlo hecho"

"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta

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"El presidente hizo una declaración jurada que permite acceder a los datos e incluso cuando hay cierta duda por el financiamiento de este vehículo, presenta la factura", sostuvo la senadora.

Consultada sobre si consideraba que el descuento había estado bien, Díaz respondió: "Se puede discutir si estuvo bien o mal (...) Se pretende generar esto como un hecho de corrupción o de falta de transparencia. No hubo falta de transparencia porque se hace a partir de la declaración jurada".

También agregó que, en este caso, "no hay un uso de recursos públicos" y el descuento "es una decisión de la concesionaria".

En resumen, Díaz dijo no creer que haya sido un "error" de Orsi aceptar el descuento. "Sí es cierto que, con el diario del lunes, uno puede decir muchas cosas. Fue una decisión de un privado hacerle un descuento al presidente de forma privada. Desencadena esto que me parece que hay que bajar un poco la pelota al piso en términos del nivel de las acusaciones que se hacen".

Orsi recibió un descuento de US$ 25 mil dólares en la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe cuyo valor de lista por entonces —en febrero de 2025— era cercano a los US$ 80 mil, según surge de la factura de la automotora Oliva enviada por Presidencia al programa Así Nos Va.

En la operación, Orsi entregó una camioneta anterior de 2020 y pagó la diferencia a través de una transferencia bancaria.

A los pocos días, para la asunción del 1° de marzo de 2025, el mandatario desfiló en un auto eléctrico de la marca Hyundai (modelo Ioniq) que, según la explicación de Cancillería (encargada de la organización del traspaso, a través de su división de Protocolo), era la única que cumplía con los requisitos de dimensiones para llevar a Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse.