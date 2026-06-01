Pereira sobre camioneta con descuento de Orsi: "Con el diario del lunes, uno puede decir que esto no habría que haberlo hecho"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , volvió a opinar sobre la compra de una camioneta con descuento por parte del presidente Yamandú Orsi y señaló que con el "diario del lunes" se podría decir que " esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario, pero eso es con el diario del lunes" .

En entrevista con el programa Doble Click (Del Sol FM), Pereira sostuvo que el mandatario actuó convencido de que no existía ninguna incompatibilidad ética y aseguró que cuenta con el respaldo de la fuerza política .

"Él no cree que se haya equivocado" , afirmó el presidente de la fuerza política, y añadió que Orsi "goza del apoyo general de la dirección política del Frente Amplio" .

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El dirigente oficialista sostuvo que el entonces presidente electo optó por adquirir un vehículo propio por razones de seguridad y que el descuento recibido no implicó ninguna irregularidad .

"Un presidente tiene que viajar en un auto seguro: este, el anterior y el anterior. Eso supone muchas prácticas, y el presidente optó por comprar su propio vehículo; le ofrecieron descuento y lo aceptó. De acuerdo a todo lo que he leído, no violenta ninguna norma ética", señaló.

Pereira también destacó que la operación fue informada públicamente. "Acá no hubo ninguna intención de ocultar; de hecho, el presidente presentó la boleta, se dijo inmediatamente que había recibido un descuento", aseveró.

"Para que una empresa dé un descuento hay mil finalidades, pero yo no la tengo", aseveró y añadió después que la decisión de brindarle al entonces presidente electo un descuento fue una decisión "empresarial".

Sobre las denuncias presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Pereira indicó que corresponde esperar el pronunciamiento del organismo.

"En la medida en que hay denuncias en la Jutep y la Jutep lo va a analizar, creo que es un tema que por el momento hay que darlo por finalizado", sostuvo.

El presidente del FA afirmó además que las consultas realizadas por la fuerza política concluyeron que no existió incumplimiento de normas éticas.

"Todas las asesorías que sí pedimos sobre el tema, nos han dicho que no hay violación a ninguna norma ética del Uruguay", afirmó.

Tras esto, el político señaló que "no hubo contraprestación alguna" para la empresa que otorgó el descuento. "¿Qué es lo que recibió esa empresa como parte del descuento? Nada, absolutamente nada", afirmó, y añadió que no hubo ningún beneficio estatal ni incidencia en la elección del vehículo utilizado para la asunción presidencial.

"No hay ni priorización en la elección de ese vehículo que lo escogió una comisión, como se va a explicar en las próximas horas, ni se favoreció esa empresa en ninguna compra ni se generó ninguna condición favorable, con lo cual no hay ninguna violación de la norma ética", aseguró.

"Con el diario del lunes, uno puede decir que esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario, pero eso es con el diario del lunes", dijo, e insistió en que Orsi continúa convencido de que actuó correctamente.

"Si el presidente no entiende que se equivocó, no va a decir 'me equivoqué', porque eso sería ser un cínico. Y el presidente no es un cínico", afirmó.

Según sostuvo, el mandatario entendió que el descuento ofrecido era "legal". "Entendió que se le ofreció algo que es legal y que no violenta la ética y lo aceptó. Después, cómo lo presenta públicamente, siempre es un debate, ¿verdad?", dijo.

"Claramente, con el diario del lunes es fácil decir no lo hago, pero en tanto él entendió que no violenta ninguna norma ética, naturalmente que lo entendemos", expresó sobre el cierre.

Las declaraciones previas de Pereira sobre el tema

La semana pasada, Pereira se refirió también al tema y defendió a Orsi. "No sé dónde quieren que viaje el presidente, yo quiero que lo haga en el auto más seguro del Uruguay. Este mandatario y el anterior", señaló en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Yo no me preocupa cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro", agregó. Pereira después destacó la necesidad de "cuidar" al presidente desde "todo punto de vista".

En cuanto al precio del vehículo y el descuento, expresó: "El presidente lo pagó al precio que se lo dieron, con lo cual pagó. Y el presidente es una persona de honor, creíble. No es que solo confío en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie. Con lo cual, para mí es un tema saldado. No es de relevancia política".

Tras esto, reconoció que desde el FA también se "equivocaron" en su momento cuando criticaron "la compra de la moto de Lacalle Pou" o cuando estaban "embromando con temas que son de política menor".

"Yo quiero que el presidente Orsi, pero también quería que el presidente Lacalle Pou viajara en autos confiables, seguros", aseveró.

"Cuidar al presidente es lo fundamental. Cuidar la institucionalidad presidencial es clave", dijo y defendió para cerrar que el presidente es "muy llano" y que "no escondió su camioneta".