En Florida, durante la Expo Holando, Fogón Criollo ganó el innovador concurso "Asado y Leche"

El Primer Concurso de Asadores "Asado y Leche" , que tuvo como ganador al equipo montevideano Fogón Criollo, fue uno de los momentos destacados en el conjunto de actividades de la 81ª Exposición de Reproductores Holando , organizada en Florida por la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay (SCHU).

El licenciado Esteban Moreira, gerente de la gremial que integra la Asociación Rural del Uruguay (ARU), explicó a El Observador que la tradicional exposición otoñal de la mayor raza lechera del país se realizó del 21 al 24 de mayo, en el predio de la Asociación Rural de Florida (ARF), con 60 ejemplares de 13 firmas expositoras (ver el listado más adelante) de diferentes departamentos, un jurado canadiense (Lee Simanton) y una gran asistencia de público.

Destacó, especialmente, el fuerte apoyo de las instituciones locales: la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF), la Junta Departamental de Florida (JDF), la Intendencia Municipal de Florida (IMF) y la Asociación Rural de Florida (ARF).

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"Se fueron organizando diferentes actividades para acompañar al juzgamiento de animales, como forma de generar un fin de semana con variadas propuestas para la visita de autoridades, productores y público en general", comentó.

Mencionó que la SPLF realizó la primera edición del Lanzamiento de la Zafra Lechera 2027 y que además hubo conferencias; competencia de calificación con escuelas agrarias con más de 200 alumnos y docentes de 11 centros educativos del país; exposición de artesanías y quesos; muestra comercial y de maquinarias; gastronomía; muestra histórica de la lechería; espectáculos musicales; presentador Juvenil; remates de rodeos SH; y el concurso de asadores.

Primer Concurso de Asadores "Asado y Leche"

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.24.01 La foto de todos los participantes en instalaciones de la Asociación Rural de Florida.

Es la primera vez que desde Holando se organiza esta actividad, para la cual desde el primer momento se contó con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA): "En comunicación constante con su presidenta, Andrea Martínez, se fue planificando cada detalle para llegar a la competencia con todos los puntos organizativos resueltos y así fue como también se supo que era la primera vez que se iba a realizar un concurso de asadores en Florida, lo cual entusiasmó aún más a su organización", dijo.

Los asadores y la leche

Al realizar este concurso durante una exposición de ganado Holando, se le buscó una identidad y una vinculación, "de ahí su nombre, estableciendo en la consigna que además de asar un determinado corte de carne, con guarnición, salsa y postre, este último tenía que ser realizado con leche como ingrediente principal", detalló el gerente de la SCHU.

Se completaron todos los cupos previstos, 15 equipos que podían tener de dos a cuatro integrantes, totalizando 50 asadores en acción.

La actividad se realizó el domingo 24 de mayo. A la hora 8.30 se cumplieron con las acreditaciones, el sorteo de lugares y proteínas y luego se desarrolló la preparación y el encendido del fuego. A las 13.15 finalizó el tiempo de trabajo y la comisión de jurados (dos integrantes de AUA, Andrea Martínez y José Luis Cucurella, y un integrante de la SCHU, el técnico en lechería Pablo Rostagnol) comenzó la degustación equipo por equipo, puntuando cada ítem valorado.

"Una particularidad del concurso que terminó por redondear la actividad fue que se estableció que la carne asada se pusiera a la venta a beneficio de una institución benéfica, en esta oportunidad el Centro Jacobo Zibil (Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Florida), lo cual sin dudas gratificó y honró a la organización al poder aportar un granito de arena a tan loable y fundamental trabajo cotidiano que dicho centro realiza", informó Moreira.

En la tarde, con espectáculos artísticos que ambientaron, se realizó la entrega de premios y los tres primeros clasificaron para el campeonato anual de asadores, que se realizará en noviembre, en Tacuarembó.

"Esta experiencia fue un éxito"

Andrea Martínez, presidenta de la AUA, destacó a El Observador que "esta experiencia fue un éxito, las inscripciones se abrieron dos semanas antes cuando Esteban me llamó para hacernos la propuesta y en solo una semana se completaron los 15 cupos, fue un concurso muy lindo".

"El componente leche, que por la exposición en la que estábamos era algo muy importante a tener en cuenta, permitió a los participantes el diferencial de jugar con la creatividad a la hora de decidir qué hacer, además de la carna asada", dijo.

"Por ejemplo, los que hicieron el arroz con leche, le buscaron una vuelta para que fuera algo original", añadió.

"Del uno al 10 fue algo de 11 puntos"

Pablo Rostagnol, desde su rol de directivo e integrante del jurado, comentó a El Observador que "fue algo que estuvo espectacular, se cumplió con sumar una actividad importante en la Exposición de Florida, se juntó mucha gente para participar y para disfrutar mirando y comiendo, con algo muy valioso que es el fin solidario de lo que se lograba por la venta de lo que se elaboró, estuvo muy bueno".

La actividad, contó, "se hizo al lado del galpón y toda la gente que estaba trabajando con los animales, los cabañeros, estuvieron muy atentos, incluso colaborando, muchos se prendieron a ayudar, fue una mañana, mediodía y tarde imponentes".

Rostagnol, vinculado a la cultura gastronómica, con experiencias por ejemplo en instancias como Masterchef y Fuego Sagrado, por lo cual en la directiva de la SCHU le confirieron la responsabilidad de estar en el jurado, reflexionó que "esto es algo que llegó para quedarse, porque no solo suma para darle visibilidad a la leche como producto en la gastronomía, también suma desde el lado del ambiente, de la camaradería, del ambiente familiar y sano que todos pudimos ver y aprovechar, te diría que del uno al 10 fue algo de 11 puntos".

15 equipos que hicieron historia

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WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.24.01 (1) Fogón Criollo (Montevideo), primer premio.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.24.01 (2) Lengue Lengue (Florida), segundo puesto.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.24.02 Parrillada Lo De Luis (Carreta Quemada, San José), tercer puesto.

Sobre esta actividad, que realmente superó las expectativas de la SCHU, Moreira dijo que "es imprescindible agradecer a todos quienes la hicieron posible: a la AUA por todo el apoyo brindado, siendo el pilar desde lo reglamentario, en la coorganización y la difusión, por compartir su conocimiento y experiencia, engalanando e innovando la tradicional exposición de otoño; a todas las instituciones mencionadas que acompañaron y apoyaron el evento en general y tambien colaboraron en esta actividad específica de diferentes maneras (locativas, logísticas, difusión, donaciones); a Santiago Cuello de La Focaccia por su constante colaboración y por ser quien dio la idea; a todos los esponsores por su apoyo de siempre; al público en general que se acercó a disfrutar de la competencia y colaborar; y por último un especial agradecimiento a todos los equipos que participaron y dieron el voto de confianza a la organización".

"Desde la SCHU se espera que esta edición sea la primera de muchas, ya que la experiencia fue espectacular y se logró dar un broche de oro al domingo y a toda la exposición, con muchos fuegos encendidos, aromas, sabores, colores, buen ambiente y música", concluyó.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.25.33 Esteban Moreira, gerente de la sociedad de criadores, junto a Pablo Rostagnol, expresidente del Holando, actual directivo e integrante del jurado.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 16.27.10 Una foto para la historia: los organizadores del primer concurso de asadores "Asado y Leche".

Expositores en la expo del Holando