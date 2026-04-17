Wall Street sube con fuerza y el petróleo se desploma por reapertura del estrecho de Ormuz

La Bolsa de Nueva York registra este viernes fuertes subidas, impulsada por el anuncio de Teherán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, que hizo caer los precios del petróleo.
- El índice Dow Jones registraba un salto del 2,2%, el índice Nasdaq y el índice ampliado S&P 500 ganaban respectivamente un 1,6% y un 1,4%, alcanzando nuevos máximos históricos.
Los principales índices estadounidenses han cerrado en niveles récord los últimos días, ante la expectativa de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
Irán anunció el viernes la reapertura del estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, mientras dure la tregua en Oriente Medio.
"La idea de que la guerra podría terminar pronto se ha convertido en una fuerte caída de los precios del petróleo y en una disminución de las preocupaciones sobre una prolongada desaceleración de la economía mundial", señaló Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.
El anuncio fue celebrado por Donald Trump, quien sin embargo mantuvo el bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes.
- Por su parte los precios del petróleo caían con fuera: el barril de Brent cotizaba a a US$ 88 por barril (-11%) y el WTI cotizaba a US$ 83 (-13%).
El Observador, AFP y Trading Economics