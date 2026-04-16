Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Murió Luis Alberto Muhlethaler, "El Colorado de Omar", a los 73 años

El icónico personaje de la televisión uruguaya, que saltó a la fama en el programa De igual a igual de Omar Gutiérrez, murió de un paro cardíaco

16 de abril de 2026 18:22 hs
Luis Alberto Mulnedharer, conocido como El Colorado de Omar, murió este jueves a los 73 años

Luis Alberto Mulnedharer, conocido como "El Colorado de Omar", murió este jueves a los 73 años

Instagram @gallinoart

Mulnedharer estaba internado desde mediados de 2025 en un hogar municipal de la ciudad de Pando, en donde murió de un paro cardíaco, según informó El País y confirmó El Observador. El "Colorado" acarreaba múltiples patologías, entre ellas diabetes y las secuelas de un ACV que sufrió en 2024.

Mulnedharer se hizo conocido en el programa De igual a igual, de Omar Gutiérrez, quien fue su "padre televisivo". Su presencia casi permanente en la tribuna de su programa histórico en Canal 4 fue lo que lo convirtió en parte del paisaje televisivo nacional.

Más noticias

Murió el colorado de Omar Gutiérrez: la vida del hombre que se convirtió en la figura pop uruguaya más inesperada

El Observador lanza su canal de streaming, con Alejandro Fantino como figura central

Gutiérrez, incluso, lo bajó de la tribuna y le terminó dando participación en algunos segmentos humorísticos del programa.

A lo largo de los años, "el Colorado" había mantenido su costumbre de aparecer cerca de las cámaras de televisión en eventos masivos, incluso en Argentina (sus hijos viven hace años en Buenos Aires), donde apareció en movilizaciones tanto a favor como en contra del actual presidente, Javier Milei.

Los últimos años del "Colorado de Omar"

Los últimos años del "Colorado" no fueron fáciles. En diciembre de 2024 se supo que el histórico personaje de la televisión uruguaya estaba internado en un hospital montevideano luego de haber sido rapiñado y agredido por los asaltantes, además de por haber sufrido el mencionado ACV.

Mulnedharer recibió un tratamiento de radioterapia y fisioterapia, ya que había perdido movilidad en su cuerpo. Luego de recibir el alta, fue alojado en un residencial mientras continuaba su recuperación.

En 2018, su casa en Playa Pascual fue desvalijada y le robaron múltiples pertenencias, electrodomésticos y ropa.

En junio de 2025 fue encontrado viviendo en la calle en la ciudad de Santa Lucía, en Canelones, por lo que fue derivado a un refugio. Sin embargo, sus problemas de salud requerían atención permanente que no le podían proporcionar en ese lugar, por lo que recaló en un residencial de Pando gestionado por la Intendencia de Canelones.

Las más leídas

Uruguay 3-0 Venezuela EN VIVO en el Sudamericano sub 17: con dos golazos, Scotti y Brizuela aseguran el triunfo y ponen a la selección en el Mundial 2026

La canción que Jorge Nasser había compuesto para su hijo Simón, que murió este miércoles a los 30 años

Un motociclista murió incinerado en Ruta 1 luego de ser atropellado por una camioneta

La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Temas

Colorado de Omar Luis Alberto Mulnedharer

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos