Murió Luis Alberto Muhlethaler, "El Colorado de Omar", a los 73 años

Luis Alberto Mulnedharer , más y mejor conocido como "El Colorado de Omar" , murió este jueves a la tarde a los 73 años.

Mulnedharer estaba internado desde mediados de 2025 en un hogar municipal de la ciudad de Pando, en donde murió de un paro cardíaco, según informó El País y confirmó El Observador. El "Colorado" acarreaba múltiples patologías, entre ellas diabetes y las secuelas de un ACV que sufrió en 2024.

Mulnedharer se hizo conocido en el programa De igual a igual, de Omar Gutiérrez, quien fue su "padre televisivo". Su presencia casi permanente en la tribuna de su programa histórico en Canal 4 fue lo que lo convirtió en parte del paisaje televisivo nacional.

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Gutiérrez, incluso, lo bajó de la tribuna y le terminó dando participación en algunos segmentos humorísticos del programa.

A lo largo de los años, "el Colorado" había mantenido su costumbre de aparecer cerca de las cámaras de televisión en eventos masivos, incluso en Argentina (sus hijos viven hace años en Buenos Aires), donde apareció en movilizaciones tanto a favor como en contra del actual presidente, Javier Milei.

Los últimos años del "Colorado de Omar"

Los últimos años del "Colorado" no fueron fáciles. En diciembre de 2024 se supo que el histórico personaje de la televisión uruguaya estaba internado en un hospital montevideano luego de haber sido rapiñado y agredido por los asaltantes, además de por haber sufrido el mencionado ACV.

Mulnedharer recibió un tratamiento de radioterapia y fisioterapia, ya que había perdido movilidad en su cuerpo. Luego de recibir el alta, fue alojado en un residencial mientras continuaba su recuperación.

En 2018, su casa en Playa Pascual fue desvalijada y le robaron múltiples pertenencias, electrodomésticos y ropa.

En junio de 2025 fue encontrado viviendo en la calle en la ciudad de Santa Lucía, en Canelones, por lo que fue derivado a un refugio. Sin embargo, sus problemas de salud requerían atención permanente que no le podían proporcionar en ese lugar, por lo que recaló en un residencial de Pando gestionado por la Intendencia de Canelones.