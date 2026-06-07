Preocupación en Dinamarca tras el susto por un nuevo desmayo de Chirsitan Eriksen en la cancha, como en 2021, de cara al Mundial 2026; se suspendió el partido ante Ucrania; mirá el video

En el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania preparatorio para el Mundial 2026 , tuvo un momento de máxima tensión en el citado amistoso internacional. Cuando el reloj marcaba aproximadamente el minuto 63, Christian Eriksen cayó al césped y encendió inmediatamente las alarmas dentro y fuera del estadio.

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La escena provocó un silencio absoluto entre los aficionados presentes y generó preocupación en todo el mundo del fútbol. Compañeros de ambos equipos rápidamente solicitaron la asistencia médica, mientras el encuentro quedaba completamente detenido.

Las imágenes recordaron inevitablemente el dramático episodio vivido por el mediocampista danés durante la Eurocopa 2021, razón por la cual la preocupación se multiplicó en cuestión de minutos.

Christian Ericksen sufrió una emergencia médica durante el segundo tiempo del compromiso frente a Ucrania.

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La acción provocó la inmediata detención del juego mientras los servicios médicos ingresaban al terreno para asistir al futbolista.

La preocupación fue evidente tanto en sus compañeros como en los jugadores del conjunto ucraniano, quienes siguieron de cerca la situación.

Durante varios minutos, el resultado del amistoso pasó completamente a segundo plano.

El partido fue terminado antes de tiempo

Una vez que Chistian Eriksen recibió atención médica y fue retirado del terreno de juego, las autoridades del encuentro evaluaron el escenario.

Finalmente, el árbitro tomó la decisión de finalizar el partido de forma anticipada, entendiendo que no existían las condiciones emocionales para continuar disputando un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. La medida fue aceptada por ambas selecciones.

Dinamarca entregó tranquilidad sobre el jugador

Pese a la preocupación inicial, posteriormente llegaron noticias alentadoras desde el estadio.

Miembros del staff organizador y personal vinculado al encuentro confirmaron que Christian Eriksen se encontraba consciente y en buenas condiciones mientras era atendido por los equipos médicos.

La información permitió llevar tranquilidad a los aficionados que siguieron con angustia los acontecimientos ocurridos durante el partido. Los daneses ganaban 2-1 cuando se dio por finalizado el encuentro.