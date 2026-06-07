Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Jorga Bava contó cómo fue hablar con el Diente López para decirle que no sigue en Nacional, y que lo que más le dolió fue decírselo a Gonzalo Carneiro; oficializó todos los que no siguen

El entrenador de los tricolores habló de varios temas este domingo y entre ellos, puso foco en los que él decidió no tener más en cuenta en el plantel

7 de junio de 2026 12:16 hs
Jorge Bava abrazó a Nicolás Diente López en un festejo de gol de Nacional&nbsp;

Jorge Bava abrazó a Nicolás "Diente" López en un festejo de gol de Nacional 

FOTO: @Nacional

El director técnico de Nacional, Jorge Bava, habló de los últimos momentos que ha vivido con el plantel tricolor en estos dos meses, y explicó lo difícil que fue decirle a Nicolás "Diente" López y al resto de los compañeros con los que habló, que no seguirán en el plantel albo para la segunda mitad del año.

El DT tricolor brindó este domingo pasada la hora 11.30 una entrevista para los canales 10 y 12 y sus programas Punto Penal y Polideportivo para hablar de esto y de otros temas.

"Es un momento que no es grato para ningún entrenador y no nos preparan para ello, pero hay que hacerlo", comenzó diciendo Bava.

Sorpresa en Nacional: Jorge Bava le comunicó al Diente López que no sigue pese a que él quería continuar; las otras bajas para el segundo semestre tricolor

"La duda es si tenemos cuatro o cinco estrellas″: Diego Lugano reavivó el debate que existe en Argentina, sobre los títulos mundiales de la selección uruguaya; mirá el video

Comenzó hablando del triunfo con 10 hombres ante Juventud de Las Piedras del sábado a la noche en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

"Hubo imponderables una vez más ante un digno rival y eso nos costó muchísimo la victoria", explicó.

"A mí me interesa primero ganar y después, la forma se ve. Hasta los 33' fue un partido normal y después fue la debacle. Tuvimos muchas más situaciones con Deportivo (Maldonado) que ayer (este sábado), pero ayer fuimos eficaces y el otro día contra Deportivo no, y lo pagamos. Más allá de las formas, lo rescatable fue el carácter del equipo y pudimos sacar el partido que venía cuesta arriba".

"Fueron dos meses con muchísimos imponderables y el resultado también te marca en algunos partidos. Vamos a ir en busca de trabajar mucho, conformar un plantel y llegar a lo que uno pretende", indicó el entrenador tricolor.

Las salidas del Diente López y de los demás, y el dolor de explicárselo a Carneiro

Sobre la charla con Nicolás "Diente" López y el resto de los futbolistas, dijo que fueron "todas difíciles porque uno forma un vínculo día a día y ningún curso te prepara para esto, como decía al principio. Siempre traté de ir por la línea del respeto y la frontalidad".

Acerca de la salida del Diente López y de las idas y vueltas que tuvo con él, ya que no pudo firmar cuando lo quería Nacional, debido a que el jugador dijo que si venía Bava, él se iba, y lo que fue luego la contratación del DT. comentó: "Nunca se habló desde que yo volví, ya lo habíamos hablado en su momento. Pero todas las salidas fueron difíciles. La de él sé que va a repercutir. Comentárselo a Gonzalo Carneiro fue duro porque tengo una relación con él desde hace tiempo, pero había que hacerlo".

Acerca de lo que sucedió con Nicolás López dijo: "Hicimos un análisis en estos dos meses que estuvimos y debimos tomar resoluciones porque el mercado está abierto y pueden seguir habiendo movimientos. Quiero jugadores que requieran las características que uno pretende".

Bava oficializó la lista que había informado Referí sobre las salidas de Nacional para el segundo semestre.

“Guzmán, Vera, Pintado, López, Carneiro, Nacho Suárez y Mereles son los que no serán tenidos en cuenta. Con algunos hablamos el día previo al partido porque no iban a formar parte del plantel y con el resto después del partido”. explicó Bava.

Nacional vs Coquimbo Unido Jorge Bava Copa Libertadores Foto Gaston Britos FocoUy
Jorge Bava, entrenador de Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional

Y se volvió a detener en Gonzalo Carneiro. "No es un centrodelantero, pero nos dio buenos resultados ahí. Sí nos dio resultados previos a la lesión ante Coquimbo, le tocó volver y tuvo un par de recaídas. A mí me gusta muchísimo, tiene mucho potencial, pero había que tomar esta resolución. Él fue un pilar importantísimo para mi primera estrella como técnico junto a sus compañeros".

Respecto a los futbolistas que llegarán indicó que "en casi todas las líneas estamos buscando, quizás más de uno por línea. Lo importante es buscar características de futbolistas y sobre todo, los valores que busca el club, que sean profesionales y serios".

"Más allá de lo malo del semestre, lo menos malo fue el crecimiento de los jugadores de la casa, de los juveniles y de cómo asumieron la responsabilidad como Agustín (Dos Santos), Pavel (Núñez) mismo. cuando llegamos, había ascendido, pero no estaba en el grupo principal. Supieron qué es 'jugar a lo Nacional'", expresó.

"Agustín se ganó la titularidad, empezamos a seguir a Juani (García) y aprovechó la oportunidad", agregó.

Según Bava, "hay una lista grandísima de jugadores que pueden llegar y en cada puesto dimos cinco o seis para que puedan llegar y para elegir".

"No fue una buena Copa Libertadores y el objetivo era llegar a octavos en primera instancia. No lo cumplimos. Yo me hago responsable", explicó.

"La idea es que el 15 cuando empecemos en Los Céspedes, estén todos los nuevos futbolistas. Es una utopía, pero al menos que haya varios", terminó diciendo Bava.

Las más leídas

Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras: bajo una densa niebla y con un Pavel Núñez inspirado, el Tricolor lo dio vuelta con uno menos y cerró con una alegría el semestre

Cerro vs Peñarol EN VIVO: entró Abel Hernández y la primera que tocó fue gol para el equipo de Diego Aguirre por el Torneo Intermedio

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

Jorga Bava contó cómo fue hablar con el Diente López para decirle que no sigue en Nacional, y que lo que más le dolió fue decírselo a Gonzalo Carneiro; oficializó todos los que no siguen

Temas

Nacional Jorge Bava Diente López Nicolás López Gonzalo Carneiro

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos