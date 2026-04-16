Gurméndez pidió que Comisión de Inteligencia le consulte a Layera sobre riesgos de que el país sea usado como "apoyo logístico" para Irán

El diputado del partido Colorado, Gabriel Gurméndez , elevó un escrito a la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado ante la próxima comparecencia del secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Layera , solicitando que se recabe información en cuanto a la posibilidad de que el país sea usado como una "plataforma de apoyo logístico" por "Irán y/o Hezbollah" tras la detención de Nicolás Maduro .

El dirigente colorado pidió, además, que se le consulte a Layera cuál es la evaluación de su Secretaría sobre la existencia o no de "amenazas concretas" para Uruguay en cuanto a este tema y sobre la toma o no de "medidas específicas de prevención, monitoreo e intercambio de información internacional" para "mitigar eventuales riesgos, especialmente en lo relativo a infraestructuras críticas, representaciones diplomáticas y posibles circuitos de financiamiento o apoyo logístico dentro del territorio nacional" .

En el escrito, al que tuvo acceso El Observador, el legislador -más allá de tomar como centro de sus advertencias la crisis en Venezuela- situó también como relevante la "escalada" del conflicto en Medio Oriente y el "mayor alineamiento de algunos países latinoamericanos —particularmente Argentina— con posiciones críticas hacia Irán, lo que podría incrementar riesgos de represalias o acciones indirectas en la región" .

Sobre este punto del documento, que incluye además otras problemáticas, Gurméndez habló con El Observador y señaló con preocupación los "nuevos niveles de alerta y riesgo" a nivel internacional y cómo pueden afectar al país.

"Como medida totalmente preventiva, tenemos que asegurarnos de que Uruguay esté evaluando estos riesgos, tomando las medidas y coordinando la información para evitar que nos vayamos a transformar en un territorio que, por tener una menor presión operativa, eventualmente pueda ser de amparo para actividades que puedan ser de apoyo logístico, financiero o de inteligencia", explicó.

En este sentido, mencionó que el "ánimo" con las consultas sobre este tema está en "asegurarse" de que el país, "que tiene vulnerabilidades en cuanto a su frontera y en cuanto a sus capacidades", se mantenga "atento" a estos temas y "los tenga en el radar".

Previamente, en diálogo con Infobae, el diputado manifestó que su "preocupación principal" está en que Uruguay no esté "tomando las medidas de prevención y que esté siendo omiso ante estos hechos del nuevo escenario geopolítico".

Por fuera de esta cuestión, Gurméndez pidió a la comisión que se le consulte a Layera por las recientes denuncias en Argentina sobre el desarrollo de una "presunta campaña organizada de desinformación e influencia política atribuida a agentes de Rusia" y sobre un posible "efecto desplazamiento" de organizaciones criminales hacia Uruguay ante el reciente "fortalecimiento" en varios países de "mecanismos regionales de combate al narcotráfico".

Sobre este último punto, Gurméndez explicó al consignado medio que la preocupación está en el hecho de que Uruguay "quedó fuera" del Escudo de Las Américas y que otros países que también quedaron excluidos, como Brasil, hicieron "acuerdos propios con Estados Unidos" por el tema.

"La idea es asegurarnos de que se están evaluando estos escenarios nuevos de riesgos, que no estemos siendo omisos a ellos y de esta manera fortalecer nuestra responsabilidad como miembro de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, que tiene la obligación de supervisar este sistema", cerró.