Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Fútbol / FÚTBOL

Aurélien Tchouaméni habló por primera vez de su encontronazo con Federico Valverde en Real Madrid y aventuró un posible partido entre Francia y Uruguay en el Mundial 2026

El volante francés habló en la concentración de su selección de cara a la Copa del Mundo que se inicia en 11 días

31 de mayo de 2026 17:01 hs
20250819 real madrid osasuna federico valverde tchouameni
Foto: AFP

El volante francés de Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, habló este domingo sobre lo que fue su encontronazo con Federico Valverde producido en una de las prácticas del club y que tomó trascendencia mundial.

Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y tres en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

El volante de la selección uruguaya estuvo este domingo al mediodía en el Parque Capurro viendo el empate 1-1 entre Fénix y Rentistas.

Lo que dijo Tchouaméni del encontronazo con Valverde

Aurélién Tchouaméni habló este domingo en la concentración de la selección de Francia para el Mundial 2026, de lo que fue su encontronazo con Federico Valverde en una práctica de Real Madrid.

"Evidentemente, pasó algo, todos ustedes lo saben, pero alcanzó unas proporciones desproporcionadas porque, por desgracia, se publicó en prensa y jugamos en Real Madrid, donde hay jugadores importantes", comenzó diciendo el francés.

Y anotó: "En la prensa se dijo de todo. Se habló de peleas, de que yo habría golpeado (a Valverde), lo cual no fue así para nada. No entraré en detalles al respecto. Lo más importante es que el club está al corriente de lo que pasó. Después seguimos adelante".

Asimismo, ante la insistencia de los periodistas presentes, Tchouaméni quiso remarcar que él ya dio vuelta la página al suceso que protagonizó con Federico Valverde.

”No entro en más detalles. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue”.

También aventuró un posible enfrentamiento entre Francia y Uruguay en el Mundial 2026.

"Con Fede tenemos un objetivo común, que es ganar títulos con Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), tendremos ganas de ganar con Francia. Pero, en lo personal, no hay ningún problema", sentenció.

Las más leídas

Salió la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026: uno por uno, mirá los 26 convocados por Marcelo Bielsa

Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

La bronca de Rodrigo Aguirre antes de sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en su partido de este sábado a la noche; mirá el video

A qué hora juegan hoy Deportivo Maldonado vs Nacional por el Torneo Intermedio y dónde verlo

Temas

Federico Valverde Mundial 2026 Aurélien Tchouaméni real madrid Francia Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos