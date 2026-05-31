Aurélien Tchouaméni habló por primera vez de su encontronazo con Federico Valverde en Real Madrid y aventuró un posible partido entre Francia y Uruguay en el Mundial 2026

El volante francés de Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, habló este domingo sobre lo que fue su encontronazo con Federico Valverde producido en una de las prácticas del club y que tomó trascendencia mundial.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, Valverde terminó en un hospital luego de una discusión (que no llegó a pelea) con su compañero Aurélien Tchouaméni, al no querer darle la mano, tras un encontronazo que habían tenido 24 horas antes.

Esto llevó a que Real Madrid le iniciara un expediente a ambos jugadores, por lo que finalmente multó a ambos futbolistas con 500.000 euros (US$ 590.000) .

Como mostró Referí, hasta el día de hoy, Valverde utiliza una gorra con visera para tapar las secuelas que dejó en su cabeza la caída.

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El volante de la selección uruguaya estuvo este domingo al mediodía en el Parque Capurro viendo el empate 1-1 entre Fénix y Rentistas.

Lo que dijo Tchouaméni del encontronazo con Valverde

Aurélién Tchouaméni habló este domingo en la concentración de la selección de Francia para el Mundial 2026, de lo que fue su encontronazo con Federico Valverde en una práctica de Real Madrid.

"Evidentemente, pasó algo, todos ustedes lo saben, pero alcanzó unas proporciones desproporcionadas porque, por desgracia, se publicó en prensa y jugamos en Real Madrid, donde hay jugadores importantes", comenzó diciendo el francés.

Y anotó: "En la prensa se dijo de todo. Se habló de peleas, de que yo habría golpeado (a Valverde), lo cual no fue así para nada. No entraré en detalles al respecto. Lo más importante es que el club está al corriente de lo que pasó. Después seguimos adelante".

Asimismo, ante la insistencia de los periodistas presentes, Tchouaméni quiso remarcar que él ya dio vuelta la página al suceso que protagonizó con Federico Valverde.

”No entro en más detalles. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue”.

También aventuró un posible enfrentamiento entre Francia y Uruguay en el Mundial 2026.

"Con Fede tenemos un objetivo común, que es ganar títulos con Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), tendremos ganas de ganar con Francia. Pero, en lo personal, no hay ningún problema", sentenció.